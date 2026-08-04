Inklusive Festung Königstein für Preis nominiert

Königstein - Über Jahrhunderte galt die Festung Königstein als uneinnehmbar. Heute möchte sie im barrierefreien Kulturtourismus möglichst allen Menschen den Zugang ermöglichen. Der Deutsche Tourismusverband würdigt dieses Engagement.

Gelebte Inkusion: Die Festung Königstein will allen Menschen den Zugang ermöglichen. © Thomas Eichberg/PR

Als eine von zehn touristischen Initiativen ist das Projekt "Festung für alle - Inklusion als Schlüssel für nachhaltigen Kulturtourismus" für den Deutschen Tourismuspreis 2026 nominiert.

Insgesamt 57 Projekte wurden eingereicht. So gestaltete die Festung etwa rollstuhlgerechte Wege und Ausstellungen, Tastmodell, Audioguide in leichter Sprache, Videoguide in Gebärdensprache und Blindenleitsystem.