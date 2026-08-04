Inklusive Festung Königstein für Preis nominiert
Königstein - Über Jahrhunderte galt die Festung Königstein als uneinnehmbar. Heute möchte sie im barrierefreien Kulturtourismus möglichst allen Menschen den Zugang ermöglichen. Der Deutsche Tourismusverband würdigt dieses Engagement.
Als eine von zehn touristischen Initiativen ist das Projekt "Festung für alle - Inklusion als Schlüssel für nachhaltigen Kulturtourismus" für den Deutschen Tourismuspreis 2026 nominiert.
Insgesamt 57 Projekte wurden eingereicht. So gestaltete die Festung etwa rollstuhlgerechte Wege und Ausstellungen, Tastmodell, Audioguide in leichter Sprache, Videoguide in Gebärdensprache und Blindenleitsystem.
Anfang September stellt die Festung ihr Projekt der Jury vor. Die Preisverleihung findet am 19. November im Rahmen des Deutschen Tourismustages in Leipzig statt.
Titelfoto: Thomas Eichberg/PR