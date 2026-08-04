Schäden und Sperrungen nach Unwetter in Rathen: Existenzangst bei den Gastronomen
Rathen - Wenige Minuten Sturm trafen die Wirte im betroffenen Waldstück schwer: Wurde die "Waltersdorfer Mühle" durch herabfallende Bäume schwer beschädigt, ist die Gastronomie der Felsenbühne besonders durch die Sperrungen betroffen. Für beide Einrichtungen werden im Internet bei GoFundMe Spenden gesammelt.
Der Frust ist groß. "In 60 Sekunden fällt alles auf null", sagt Andreas Koreng (50). Seit 2022 kümmert er sich um die Versorgung auf der Felsenbühne, war auch vor Ort, als das Unwetter losbrach.
"Ein kleiner Nieselregen, dann wurde es dunkel", so der Gastronom. "Als der Hagel nachließ, hat es überall gekracht. Man hat gesehen, wie die Bäume von den Felsen stürzten." Mit seinem Team habe er sich dann um Gäste und Mitarbeiter gekümmert, sie teilweise in Sicherheit gebracht.
Ähnlich im Polenztal: "Das war eine Druckwelle", sagt Christoph Büttner (56) von der Waltersdorfer Mühle. "Ich war da noch draußen!" Die Schäden am Haus kann er nicht schätzen.
"Wir haben am Sonntag noch bis 22 Uhr aufgeräumt. Dienstag mache ich den Biergarten wieder auf."
Gastronom fürchtet die Insolvenz
Sein Problem: Alle Wanderwege sind gesperrt, Kundschaft kann kaum zu ihm kommen. Dabei trifft es Büttner schon zum zweiten Mal: 2021 beschädigte das Hochwasser die Niedermühle schwer, die er mit seinem Bruder betrieb. "Vielleicht kommt dann in fünf Jahren mal ein Feuer", sagt der Gastronom mit Galgenhumor.
Die Sperrungen und die Aussetzung des Spielbetriebs sind auch an der Felsenbühne das Problem: "Ich habe dort Tonnen an Lebensmitteln", sagt Koreng. "Erst am Sonntag durfte ich zumindest etwas davon holen."
Alles bezahlte Ware, die man nicht wieder zurückgeben kann. Der Gastronom fürchtet die Insolvenz, denn wann auf der Felsenbühne wieder geöffnet werden kann, ist noch unklar.
"Ich hatte gerade erst die letzte Corona-Hilfe zurückgezahlt. Und dann so etwas ..."
Titelfoto: Bildmontage: Thomas Türpe, Marko Förster