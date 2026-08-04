Schäden und Sperrungen nach Unwetter in Rathen: Existenzangst bei den Gastronomen

Rathen - Wenige Minuten Sturm trafen die Wirte im betroffenen Waldstück schwer: Wurde die "Waltersdorfer Mühle" durch herabfallende Bäume schwer beschädigt, ist die Gastronomie der Felsenbühne besonders durch die Sperrungen betroffen. Für beide Einrichtungen werden im Internet bei GoFundMe Spenden gesammelt.

Andreas Koreng (50) wartet nur darauf, wieder an der Felsenbühne loslegen zu können. © Thomas Türpe

Der Frust ist groß. "In 60 Sekunden fällt alles auf null", sagt Andreas Koreng (50). Seit 2022 kümmert er sich um die Versorgung auf der Felsenbühne, war auch vor Ort, als das Unwetter losbrach.

"Ein kleiner Nieselregen, dann wurde es dunkel", so der Gastronom. "Als der Hagel nachließ, hat es überall gekracht. Man hat gesehen, wie die Bäume von den Felsen stürzten." Mit seinem Team habe er sich dann um Gäste und Mitarbeiter gekümmert, sie teilweise in Sicherheit gebracht.

Ähnlich im Polenztal: "Das war eine Druckwelle", sagt Christoph Büttner (56) von der Waltersdorfer Mühle. "Ich war da noch draußen!" Die Schäden am Haus kann er nicht schätzen.

"Wir haben am Sonntag noch bis 22 Uhr aufgeräumt. Dienstag mache ich den Biergarten wieder auf."