Bastei offen, Wanderwege dicht: Nach dem schweren Sturm fehlen überall die Gäste

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Das Aufräumen läuft auf Hochtouren, doch voraussichtlich wird das betroffene Gebiet bis Ende des Monats für Wanderer gesperrt bleiben.

Von Eric Hofmann

Sächsiche Schweiz-Osterzgebirge - Das Aufräumen läuft auf Hochtouren, doch voraussichtlich wird das betroffene Gebiet bis Ende des Monats für Wanderer gesperrt bleiben. Das heißt jedoch nicht, dass die komplette Region gesperrt ist.

Die Bastei-Aussicht kann noch immer besucht werden.
Die Bastei-Aussicht kann noch immer besucht werden.  © Sylvio Dittrich/Imago

Das Hotel und Panoramarestaurant auf der Bastei kam mit einem blauen Auge davon. "Zwei Fernseher und ein paar Sonnenschirme sind bei uns kaputt", sagt Chefin Petra Morgenstern (68) der TAG24-Redaktion. "Da sind wir schon froh, dass es uns nicht so stark getroffen hat."

Dennoch zieht das Unglück auch hier Probleme nach sich: "Jedes Mal, wenn das Wort Bastei fällt, ist das für uns eine Katastrophe. Das war schon bei dem Waldbrand so. Dabei ist nur der Weg von Rathen gesperrt."

"Die Brücke ist offen, die Aussicht auch". Trotzdem blieben bereits am Sonnabend viele Gäste weg. "Wir merken das schon. Ausgerechnet in der Hochsaison!"

Bastei-Chefin Petra Morgenstern (68) ärgert sich über ausbleibende Gäste trotz Erreichbarkeit.
Bastei-Chefin Petra Morgenstern (68) ärgert sich über ausbleibende Gäste trotz Erreichbarkeit.  © Thomas Türpe
Das Hotel an der Bastei kam glimpflich davon.
Das Hotel an der Bastei kam glimpflich davon.  © Holm Helis

Nicht nur die Bastei ist betroffen - auch Restaurants rund um Rathen

Nur der rot gekennzeichnete Bereich ist gesperrt.
Nur der rot gekennzeichnete Bereich ist gesperrt.  © Landratsamt Pirna

Betroffen sind davon nicht nur die Bastei, sondern auch die Restaurants im Ort Rathen selbst: Auf beiden Seiten der Elbe liegen diese außerhalb des Sperrgebiets und sind ebenso wie die "Eisenbahnwelten" geöffnet.

Die Sperrzone wird jedoch wohl noch länger bestehen bleiben: "Die genauen Auswirkungen des Sturmereignisses sind derzeit noch nicht absehbar oder bezifferbar", sagt eine Sprecherin des Landratsamtes.

"Die betroffenen Akteure werden erst in den nächsten Tagen den Schaden genau abschätzen können. Wir rechnen allerdings damit, dass die Wege noch längere Zeit blockiert bleiben."

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Dafür wurde die Allgemeinverfügung zu den Sperrungen bis 31. August verlängert.

Titelfoto: Fotomontage/Thomas Türpe/Holm Helis

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