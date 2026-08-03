Bastei offen, Wanderwege dicht: Nach dem schweren Sturm fehlen überall die Gäste

Sächsiche Schweiz-Osterzgebirge - Das Aufräumen läuft auf Hochtouren, doch voraussichtlich wird das betroffene Gebiet bis Ende des Monats für Wanderer gesperrt bleiben. Das heißt jedoch nicht, dass die komplette Region gesperrt ist.

Die Bastei-Aussicht kann noch immer besucht werden. © Sylvio Dittrich/Imago

Das Hotel und Panoramarestaurant auf der Bastei kam mit einem blauen Auge davon. "Zwei Fernseher und ein paar Sonnenschirme sind bei uns kaputt", sagt Chefin Petra Morgenstern (68) der TAG24-Redaktion. "Da sind wir schon froh, dass es uns nicht so stark getroffen hat."

Dennoch zieht das Unglück auch hier Probleme nach sich: "Jedes Mal, wenn das Wort Bastei fällt, ist das für uns eine Katastrophe. Das war schon bei dem Waldbrand so. Dabei ist nur der Weg von Rathen gesperrt."

"Die Brücke ist offen, die Aussicht auch". Trotzdem blieben bereits am Sonnabend viele Gäste weg. "Wir merken das schon. Ausgerechnet in der Hochsaison!"