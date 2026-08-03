Bastei offen, Wanderwege dicht: Nach dem schweren Sturm fehlen überall die Gäste
Sächsiche Schweiz-Osterzgebirge - Das Aufräumen läuft auf Hochtouren, doch voraussichtlich wird das betroffene Gebiet bis Ende des Monats für Wanderer gesperrt bleiben. Das heißt jedoch nicht, dass die komplette Region gesperrt ist.
Das Hotel und Panoramarestaurant auf der Bastei kam mit einem blauen Auge davon. "Zwei Fernseher und ein paar Sonnenschirme sind bei uns kaputt", sagt Chefin Petra Morgenstern (68) der TAG24-Redaktion. "Da sind wir schon froh, dass es uns nicht so stark getroffen hat."
Dennoch zieht das Unglück auch hier Probleme nach sich: "Jedes Mal, wenn das Wort Bastei fällt, ist das für uns eine Katastrophe. Das war schon bei dem Waldbrand so. Dabei ist nur der Weg von Rathen gesperrt."
"Die Brücke ist offen, die Aussicht auch". Trotzdem blieben bereits am Sonnabend viele Gäste weg. "Wir merken das schon. Ausgerechnet in der Hochsaison!"
Nicht nur die Bastei ist betroffen - auch Restaurants rund um Rathen
Betroffen sind davon nicht nur die Bastei, sondern auch die Restaurants im Ort Rathen selbst: Auf beiden Seiten der Elbe liegen diese außerhalb des Sperrgebiets und sind ebenso wie die "Eisenbahnwelten" geöffnet.
Die Sperrzone wird jedoch wohl noch länger bestehen bleiben: "Die genauen Auswirkungen des Sturmereignisses sind derzeit noch nicht absehbar oder bezifferbar", sagt eine Sprecherin des Landratsamtes.
"Die betroffenen Akteure werden erst in den nächsten Tagen den Schaden genau abschätzen können. Wir rechnen allerdings damit, dass die Wege noch längere Zeit blockiert bleiben."
Dafür wurde die Allgemeinverfügung zu den Sperrungen bis 31. August verlängert.
Titelfoto: Fotomontage/Thomas Türpe/Holm Helis