Felsenbühne Rathen: Wurde die Aufführung viel zu spät abgesagt?

Rathen - Rund 40 Personen befanden sich am Freitagabend im Bereich der Felsenbühne Rathen , darunter auch schon die ersten Gäste für das Stück "Der kleine Horrorladen". Wurde die Aufführung zu spät abgesagt?

Mehrere Bäume stürzten am Freitag in das Areal der Felsenbühne. © Daniel Förster

Eine Warnung gab es, aber das Ausmaß war wohl nicht absehbar. "Es gab am Freitag eine Gewitterwarnung", bestätigt ein Sprecher der Landesbühnen TAG24. "Keine Warnung, die ein Extremwetterereignis beinhaltet."

Tatsächlich entsteht eine Fallböe aus einer Gewitterwolke recht kurzfristig und trifft oft nur ein kleines Gebiet.

Derweil laufen seitens Felsenbühne die Verhandlungen, wie es wieder zu Aufführungen kommen kann: "Wir sind mit Hochdruck auf der Suche nach Ausweichspielstätten", so der Sprecher.