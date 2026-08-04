Felsenbühne Rathen: Wurde die Aufführung viel zu spät abgesagt?

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Rund 40 Personen befanden sich am Freitagabend im Bereich der Felsenbühne Rathen. Wurde die Aufführung zu spät abgesagt?

Von Eric Hofmann

Rathen - Rund 40 Personen befanden sich am Freitagabend im Bereich der Felsenbühne Rathen, darunter auch schon die ersten Gäste für das Stück "Der kleine Horrorladen". Wurde die Aufführung zu spät abgesagt?

Mehrere Bäume stürzten am Freitag in das Areal der Felsenbühne.
Mehrere Bäume stürzten am Freitag in das Areal der Felsenbühne.  © Daniel Förster

Eine Warnung gab es, aber das Ausmaß war wohl nicht absehbar. "Es gab am Freitag eine Gewitterwarnung", bestätigt ein Sprecher der Landesbühnen TAG24. "Keine Warnung, die ein Extremwetterereignis beinhaltet."

Tatsächlich entsteht eine Fallböe aus einer Gewitterwolke recht kurzfristig und trifft oft nur ein kleines Gebiet.

Derweil laufen seitens Felsenbühne die Verhandlungen, wie es wieder zu Aufführungen kommen kann: "Wir sind mit Hochdruck auf der Suche nach Ausweichspielstätten", so der Sprecher.

Besucher und Mitarbeiter der Felsenbühne wurden evakuiert.
Besucher und Mitarbeiter der Felsenbühne wurden evakuiert.  © Daniel Förster

"Gespräche dazu verlaufen positiv. Aber Verträge sind noch nicht geschlossen. Sobald es feste Vereinbarungen gibt, informieren wir unsere Zuschauer."

Titelfoto: Daniel Förster

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