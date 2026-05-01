MDR-Bergwelt-Magazin im Einsatz: Biwak-Team dreht in der Sächsischen Schweiz

Dresden - Nach den Querelen und Ungewissheiten des Vorjahres können Fans des MDR-Bergwelt-Magazins "Biwak" aufatmen. Das Format wird fortgesetzt.

Biwak-Moderator Thorsten Kutschke (55) wandert für die neue Staffel auf dem Forststeig. © Biwak

"Es gibt einen Neustart. Wir sind wieder unterwegs mit dem gesamten Biwak-Team für eine neue Staffel", freut sich der Dresdner Moderator Thorsten Kutschke (55).

Die frohe Botschaft verkündet er auf Social Media auf dem größten Tafelberg der Sächsischen Schweiz, dem Zschirnstein.

Bepackt mit einem großen Rucksack, denn Kutschke ist sieben Tage lang unterwegs auf einer 100 Kilometer langen Trekkingtour auf dem Forststeig.