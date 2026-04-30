Wanderfreunde, aufgepasst: Bahn schickt Extra-Züge in die Sächsische Schweiz

Dresden/Bad Schandau - Wanderfreunde, aufgepasst: Wer an diesem verlängerten Wochenende noch nichts vorhat, kann einfach kurzerhand in die S1 Richtung Sächsische Schweiz springen. Damit Wanderer nicht vom Gedränge im Zugwaggon abgeschreckt werden, hat sich der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) deshalb auch etwas Besonderes einfallen lassen.

Wer die Bastei schon immer einmal in echt bewundern wollte, hat am Wochenende bei besten Wetterbedingungen die Chance dazu. © picture alliance/dpa|Sebastian Kahnert

Extra für die kommenden Tage stellt der VVO vermehrt Züge zur Verfügung: "Am Freitag und Sonntag rollen zwei zusätzliche S-Bahnen in die Sächsische Schweiz und halten dabei an allen Stationen. Eine fährt 9.38 Uhr vom Dresdner Hauptbahnhof elbaufwärts, die zweite 10.14 Uhr", erklärt VVO-Sprecher Christian Schlemper (47).

Auch nachmittags wird mit Zusatzzügen zwischen Krippen und Dresden sichergestellt, dass Wanderer nach ihrem Ausflug wieder behütet nach Hause kommen.

Der Saxonia Express wird ebenfalls für Ausflügler von Leipzig am Samstag um 8 Uhr nicht nur bis nach Dresden, sondern "mit Halten unter anderem in Pirna und Stadt Wehlen bis Krippen" tuckern, so der VVO-Sprecher.

Achtung, die Rückfahrt ist hier 16.27 Uhr.