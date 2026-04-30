Wanderfreunde, aufgepasst: Bahn schickt Extra-Züge in die Sächsische Schweiz
Dresden/Bad Schandau - Wanderfreunde, aufgepasst: Wer an diesem verlängerten Wochenende noch nichts vorhat, kann einfach kurzerhand in die S1 Richtung Sächsische Schweiz springen. Damit Wanderer nicht vom Gedränge im Zugwaggon abgeschreckt werden, hat sich der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) deshalb auch etwas Besonderes einfallen lassen.
Extra für die kommenden Tage stellt der VVO vermehrt Züge zur Verfügung: "Am Freitag und Sonntag rollen zwei zusätzliche S-Bahnen in die Sächsische Schweiz und halten dabei an allen Stationen. Eine fährt 9.38 Uhr vom Dresdner Hauptbahnhof elbaufwärts, die zweite 10.14 Uhr", erklärt VVO-Sprecher Christian Schlemper (47).
Auch nachmittags wird mit Zusatzzügen zwischen Krippen und Dresden sichergestellt, dass Wanderer nach ihrem Ausflug wieder behütet nach Hause kommen.
Der Saxonia Express wird ebenfalls für Ausflügler von Leipzig am Samstag um 8 Uhr nicht nur bis nach Dresden, sondern "mit Halten unter anderem in Pirna und Stadt Wehlen bis Krippen" tuckern, so der VVO-Sprecher.
Achtung, die Rückfahrt ist hier 16.27 Uhr.
Auch das Wetter spielt an diesem Wochenende mit
Wer von der Landeshauptstadt aus hingegen am Tag der Arbeit oder dem Wochenende ins Osterzgebirge möchte, kann in 68 Minuten mit dem "WanderExpress RE 19 nach Geising und Altenberg fahren. Die Hinfahrt startet um 10.03 Uhr am Hauptbahnhof, die Rückfahrt um 17.18 Uhr in Altenberg."
Auch das Wetter meint es an diesem Wochenende mit Wander-Liebhabern gut: So bleibt es Freitag ebenfalls sonnig "mit einem Temperaturanstieg auf 20 bis 23, im Bergland auf 15 bis 20 Grad", so der Deutsche Wetterdienst (DWD).
Ähnlich sieht es Samstag und Sonntag aus.
Für die Reiseplanung gibt es unter www.vvo-online.de und www.bahn.de weitere Infos.
Titelfoto: Fotomontage: Marko Förster, picture alliance/dpa|Sebastian Kahnert