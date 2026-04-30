Wanderfreunde, aufgepasst: Bahn schickt Extra-Züge in die Sächsische Schweiz

787 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Über das verlängerte 1. Mai-Wochenende stellt der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) vermehrt Züge Richtung Sächsische Schweiz zur Verfügung.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden/Bad Schandau - Wanderfreunde, aufgepasst: Wer an diesem verlängerten Wochenende noch nichts vorhat, kann einfach kurzerhand in die S1 Richtung Sächsische Schweiz springen. Damit Wanderer nicht vom Gedränge im Zugwaggon abgeschreckt werden, hat sich der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) deshalb auch etwas Besonderes einfallen lassen.

Wer die Bastei schon immer einmal in echt bewundern wollte, hat am Wochenende bei besten Wetterbedingungen die Chance dazu.
Wer die Bastei schon immer einmal in echt bewundern wollte, hat am Wochenende bei besten Wetterbedingungen die Chance dazu.  © picture alliance/dpa|Sebastian Kahnert

Extra für die kommenden Tage stellt der VVO vermehrt Züge zur Verfügung: "Am Freitag und Sonntag rollen zwei zusätzliche S-Bahnen in die Sächsische Schweiz und halten dabei an allen Stationen. Eine fährt 9.38 Uhr vom Dresdner Hauptbahnhof elbaufwärts, die zweite 10.14 Uhr", erklärt VVO-Sprecher Christian Schlemper (47).

Auch nachmittags wird mit Zusatzzügen zwischen Krippen und Dresden sichergestellt, dass Wanderer nach ihrem Ausflug wieder behütet nach Hause kommen.

Der Saxonia Express wird ebenfalls für Ausflügler von Leipzig am Samstag um 8 Uhr nicht nur bis nach Dresden, sondern "mit Halten unter anderem in Pirna und Stadt Wehlen bis Krippen" tuckern, so der VVO-Sprecher.

Wahnsinn! Dresdner zeigt XXL-Fuhrpark: Auch ein Mercedes von Udo Jürgens ist dabei
Sachsen Wahnsinn! Dresdner zeigt XXL-Fuhrpark: Auch ein Mercedes von Udo Jürgens ist dabei

Achtung, die Rückfahrt ist hier 16.27 Uhr.

Auch das Wetter spielt an diesem Wochenende mit

Am Wochenende fährt die S1 etwas häufiger als sonst. (Archivbild)
Am Wochenende fährt die S1 etwas häufiger als sonst. (Archivbild)  © Marko Förster

Wer von der Landeshauptstadt aus hingegen am Tag der Arbeit oder dem Wochenende ins Osterzgebirge möchte, kann in 68 Minuten mit dem "WanderExpress RE 19 nach Geising und Altenberg fahren. Die Hinfahrt startet um 10.03 Uhr am Hauptbahnhof, die Rückfahrt um 17.18 Uhr in Altenberg."

Auch das Wetter meint es an diesem Wochenende mit Wander-Liebhabern gut: So bleibt es Freitag ebenfalls sonnig "mit einem Temperaturanstieg auf 20 bis 23, im Bergland auf 15 bis 20 Grad", so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Ähnlich sieht es Samstag und Sonntag aus.

Heftiger Unfall im Norden von Dresden: Teenager auf Simson schwer verletzt
Sachsen Unfall Heftiger Unfall im Norden von Dresden: Teenager auf Simson schwer verletzt

Für die Reiseplanung gibt es unter www.vvo-online.de und www.bahn.de weitere Infos.

Titelfoto: Fotomontage: Marko Förster, picture alliance/dpa|Sebastian Kahnert

Mehr zum Thema Sächsische Schweiz: