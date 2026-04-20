Wegen Brückenbau: Wanderer werden umgeleitet

Bad Schandau - Die Arbeiten bei der Brückenerneuerung in Bad Schandau ( Sächsische Schweiz ) gehen in die nächste Phase.

Die Bad Schandauer Elbebrücke muss neu gebaut werden. Im Zuge der vorbereitenden Bauarbeiten wird jetzt ein Wanderweg am Hang (r.) zur Baustellenzufahrt. © Steffen Füssel

Bevor die Elbbrücke an der B 172 erneuert werden kann, muss zunächst die Brücke über die Bahngleise ersetzt werden.

Für die dafür erforderliche Behelfsbrücke wird jetzt der René-Prokoph-Weg zur Baustellenzufahrt, teilte das Infrastrukturministerium mit.

Der Wanderweg bleibe vollständig gesperrt, hieß es.