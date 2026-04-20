Wegen Brückenbau: Wanderer werden umgeleitet
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Bad Schandau - Die Arbeiten bei der Brückenerneuerung in Bad Schandau (Sächsische Schweiz) gehen in die nächste Phase.
Bevor die Elbbrücke an der B 172 erneuert werden kann, muss zunächst die Brücke über die Bahngleise ersetzt werden.
Für die dafür erforderliche Behelfsbrücke wird jetzt der René-Prokoph-Weg zur Baustellenzufahrt, teilte das Infrastrukturministerium mit.
Der Wanderweg bleibe vollständig gesperrt, hieß es.
Für Fußgänger und Wanderer wird eine Umleitung über den Elbleitenweg eingerichtet. Die Ampelregelung für Autofahrer bleibt bestehen.
Titelfoto: Steffen Füssel