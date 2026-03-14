Lückenhafte Wiesen im Polenztal: Große Sorge um unsere Märzenbecher

Hohnstein - Das ist DIE Jahreszeit für die Märzenbecherwiesen im Polenztal ( Sächsische Schweiz ). Hier ist die Natur gesetzlich geschützt. Doch dem blühenden Juwel droht langfristig Gefahr.

Märzenbecher gehören wie Schneeglöckchen zur Familie der Amaryllisgewächse. © Holm Helis

Die Sonne scheint, die Märzenbecher blühen, die Welt ist in Ordnung. Zumindest scheint es so.

Aber: "Die Wiesen hier sind nicht in einem ganz guten Zustand", sagt Thomas Westphalen (68) vom Vorstand des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz. Dem Verein gehören insgesamt 29 Hektar Teilflächen im Tal. Sie formen das Naturschutzgebiet "Märzenbecherwiese".

Als der Verein 1928 die ersten zwei Hektar unterhalb der Bockmühle bei Cunnersdorf erwarb, "da war das hier ein Blütenteppich. Jetzt sind es einzelne Flecken", so Westphalen.

Märzenbecher sehen aus wie große Schneeglöckchen und gehören zur gemeinsamen Familie der Amaryllisgewächse. Größere Vorkommen finden sich im Leipziger Auwald und in der Jahna-Aue bei Riesa.

"Aber hier gibt es das einzige und größte Märzenbecher-Vorkommen in Sachsen außerhalb des Waldes", sagt Biologe Wolfgang Böhnert (76).