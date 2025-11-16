Rettungseinsatz in Sächsischer Schweiz: Mädchen kostet von Giftpflanze

Bad Schandau - Ein Mädchen (14) hat in der Sächsischen Schweiz eine giftige Pflanze vernascht und musste von der Bergwacht gerettet werden.

Der Rote Fingerhut ist giftig und sollte keinesfalls gegessen werden. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Die 14-Jährige verzehrte am Samstagnachmittag im Elbsandsteingebirge Teile eines roten Fingerhuts, wie Kai Kranich, Pressesprecher des DRK-Landesverbands Sachsen, gegenüber TAG24 am Sonntag erklärte.

Nach Angaben des Naturschutzbunds (NABU) kann bereits der Verzehr von zwei bis drei Blättern für den Menschen tödlich enden. Die Jugendliche kam glimpflich davon.

Ihre Eltern wählten gegen 15.45 Uhr den Notruf, woraufhin sich Einsatzkräfte der Bergwacht mit einem Quad auf den Weg machten.