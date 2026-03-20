Sächsische Schweiz: Große Pflanz-Aktion im Nationalpark

Königstein - Fast 20 engagierte Freiwillige packen aktuell im Nationalpark Sächsische Schweiz kräftig mit an.

Im Nationalpark Sächsische Schweiz werden fleißig Bäume gepflanzt. © K. Noritzsch

Gemeinsam mit dem Verein Bergwaldprojekt pflanzen sie Bäume, räumen Bäche auf und machen die Wälder fit für den Klimawandel.

In Revieren wie Bielatal und Königstein ersetzen sie anfällige Fichten durch robuste Mischwälder - allein 800 Schwarz-Erlen wurden gesetzt.