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Sächsische Schweiz: Große Pflanz-Aktion im Nationalpark
Königstein - Fast 20 engagierte Freiwillige packen aktuell im Nationalpark Sächsische Schweiz kräftig mit an.
Gemeinsam mit dem Verein Bergwaldprojekt pflanzen sie Bäume, räumen Bäche auf und machen die Wälder fit für den Klimawandel.
In Revieren wie Bielatal und Königstein ersetzen sie anfällige Fichten durch robuste Mischwälder - allein 800 Schwarz-Erlen wurden gesetzt.
Neben harter Arbeit gibt’s auch Naturerlebnisse: Exkursionen und gemeinsames Leben im Gruppenhaus inklusive. Ziel: mehr Artenvielfalt, stabile Wälder - und ein neues Bewusstsein für den Schutz unserer Natur.
Titelfoto: K. Noritzsch