Traditions-Theater wird 90 Jahre alt: Happy Birthday, Felsenbühne!

Kurort Rathen - Gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus Politik, Tourismus, Kultur und der Region feierten die Landesbühnen Sachsen am Samstag das 90-jährige Bestehen des traditionsreichen Naturtheaters in der Sächsischen Schweiz .

Der 90. Geburtstag der Felsenbühne Rathen wurde am Samstag gemeinsam mit der Crème de la crème der Politik und Kultur ordentlich gefeiert. © Daniel Förster

Unter den Gratulanten waren Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (60, CDU), Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (54, FDP) sowie zahlreiche Bürgermeister und Wegbegleiter.

Rathens Bürgermeister Roman Rolof (54, Freie Wähler) würdigte die enge Verbundenheit zwischen Kurort und Felsenbühne.