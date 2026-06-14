Traditions-Theater wird 90 Jahre alt: Happy Birthday, Felsenbühne!
18 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Kurort Rathen - Gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus Politik, Tourismus, Kultur und der Region feierten die Landesbühnen Sachsen am Samstag das 90-jährige Bestehen des traditionsreichen Naturtheaters in der Sächsischen Schweiz.
Unter den Gratulanten waren Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch (60, CDU), Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (54, FDP) sowie zahlreiche Bürgermeister und Wegbegleiter.
Rathens Bürgermeister Roman Rolof (54, Freie Wähler) würdigte die enge Verbundenheit zwischen Kurort und Felsenbühne.
Zudem überreichte Ministerin Klepsch die Urkunde zur erneuten Verlängerung der staatlichen Anerkennung Rathens als Luftkurort.
Titelfoto: Daniel Förster