Seniorin in Sächsischer Schweiz gestürzt: Alarmgruppen bereits vor Saisonstart im Dauereinsatz
Von Malte Kurtz, Marko Förster
Bad Schandau - Bei einem Sturz in der Sächsischen Schweiz hat sich eine Wanderin (74) eine Kopfverletzung zugezogen.
Die 74-Jährige war am Mittwochnachmittag auf einem Wanderweg im Polenztal (bei Hohnstein) an einer felsigen Steilstufe gestürzt, wie DRK-Sprecher Kai Kranich gegenüber TAG24 erklärte.
Vom DRK-Kreisverband in Sebnitz aus koordinierte Alarmgruppen eilten der Seniorin anschließend zu Hilfe.
Sie wurde per Trage abtransportiert und in ein Krankenhaus eingeliefert.
Kranich betonte, dass in der Sächsischen Schweiz aktuell eine Zunahme von Alarmgruppen-Einsätzen beobachtet werden kann.
Mindestens die Hälfte aller Einsätze werden bereits jetzt von den Ehrenamtlichen durchgeführt, obwohl ihre Hauptarbeit während der Tourismus-Saison zwischen Ostern und Oktober eigentlich erst noch bevorsteht.
Laut Kranich ein Anzeichen dafür, dass die Sächsische Schweiz ein ganzjähriges Tourismus-Gebiet ist: "Wir sind gespannt, wie sich die Saison entwickelt."
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