Waldbrand im Nationalpark: Rauchwolke bis nach Sachsen sichtbar

Jetrichovice. - Im tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz ist ein Waldbrand ausgebrochen. Betroffen sei eine Fläche von rund zehn Hektar, sagte ein Sprecher der Feuerwehr nach Angaben der Agentur CTK.

In der Böhmischen Schweiz ist eine Schicht aus Waldstreu auf dem Boden in Flammen aufgegangen. © Hájek Ondøej/CTK/dpa

Demnach waren elf Feuerwehreinheiten mit mehr als 40 Mann im Einsatz, die aus der Luft von zwei Hubschraubern unterstützt wurden.

Es brenne Waldstreu, also eine Schicht aus herabgefallenen Blättern, Nadeln, Zweigen und Rinden auf dem Waldboden. Der Rauch sei aus weiter Entfernung zu sehen.

Zu dem Brand kam es in Rynartice, einem Ortsteil der Gemeinde Jetrichovice.

Der Nationalpark Böhmische Schweiz grenzt unmittelbar an die Sächsische Schweiz.

Die Feuerwehrleute werden bei ihrem Einsatz von Mitarbeitern des Nationalparks unterstützt, die unter anderem mit Drohnen bei der Orientierung im Gelände helfen.

Wegen der langanhaltenden Trockenheit warnt der staatliche Wetterdienst Tschechiens vor einer erhöhten Gefahr von Wald- und Flurbränden in weiten Teilen des Landes. Er appellierte an die Menschen, keine offenen Feuer zu entzünden oder Zigarettenkippen in den Wald zu werfen.