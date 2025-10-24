Sieben Sättel aus Reiterhof geklaut: 20.000 Euro Schaden
Stolpen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - Da kannte sich wohl jemand aus: Im "Pferdeland Liebscher" plünderten Einbrecher die Sattelkammer, nahmen zielgerichtet die teuersten Sättel ins Visier. Vermutlich verhinderte nur ein nächtlicher Toilettengang, dass der Schaden noch höher ausfiel.
Der Schock kam am Morgen: "Dem Frühdienst ist beim Füttern der Tiere aufgefallen, dass Türen offen waren und Gegenstände fehlten", sagt Reiterhof-Chefin Katja Liebscher (44) zu TAG24.
"Es fehlten nur die hochpreisigen Sättel." Sieben Stück waren weg, den Schaden schätzt sie auf rund 20.000 Euro. Da aber einiges liegen blieb, geht Liebscher davon aus, dass die Einbrecher gestört wurden.
"Ein Anwohner musste nachts auf Toilette", sagt sie. "Wegen einer Baustelle ging das nur auf dem Hof. Da reagierte der Bewegungsmelder."
Drei Männer wurden noch beim Flüchten gesehen.
Sattel-Klau in Stolpen: "So einen Einbruch hatten wir noch nie"
"Wir haben am Morgen gleich die Pferde gecheckt", so Katja Liebscher. "Aber keines davon hat sich verletzt."
Den Schaden tragen jetzt entweder die Versicherung oder die Besitzer der Pferde. Das Pferdeland Liebscher ist zum Großteil Pension-Reiterhof, wo Privatpersonen ihre Pferde und Ausrüstung unterbringen.
Außerdem bietet er diverse Lehrgänge. Seit 2008 gibt es ihn schon in Stolpen: "So einen Einbruch hatten wir aber noch nie", so die Chefin.
Nun wird die Sicherheitstechnik noch weiter ausgebaut. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
