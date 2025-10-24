Sieben Sättel aus Reiterhof geklaut: 20.000 Euro Schaden

Stolpen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - Da kannte sich wohl jemand aus: Im "Pferdeland Liebscher" plünderten Einbrecher die Sattelkammer, nahmen zielgerichtet die teuersten Sättel ins Visier. Vermutlich verhinderte nur ein nächtlicher Toilettengang, dass der Schaden noch höher ausfiel.

In diesen Reiterhof wurde eingebrochen. © Thomas Türpe

Der Schock kam am Morgen: "Dem Frühdienst ist beim Füttern der Tiere aufgefallen, dass Türen offen waren und Gegenstände fehlten", sagt Reiterhof-Chefin Katja Liebscher (44) zu TAG24.

"Es fehlten nur die hochpreisigen Sättel." Sieben Stück waren weg, den Schaden schätzt sie auf rund 20.000 Euro. Da aber einiges liegen blieb, geht Liebscher davon aus, dass die Einbrecher gestört wurden.

"Ein Anwohner musste nachts auf Toilette", sagt sie. "Wegen einer Baustelle ging das nur auf dem Hof. Da reagierte der Bewegungsmelder."

Drei Männer wurden noch beim Flüchten gesehen.