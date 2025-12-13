Sternschnuppen und Polarlicht sorgen für spektakuläre Dezember-Nacht über Sachsen

Striegistal - Wer in der vergangenen Nacht nicht schlafen konnte, hätte zumindest in Mittelsachsen Zeuge eines eindrucksvollen Spektakels am Himmel sein können.

Zwischen 22 Uhr und 1 Uhr waren die Lichter zu sehen. © EHL Media/Tim Meyer

In der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember waren neben einem Geminiden-Meteorstrom auch zahlreiche Sternschnuppen zu sehen.

Die Geminiden zählen zu den aktivsten und hellsten Meteorströmen des Jahres und bieten alljährlich ein beeindruckendes Naturschauspiel am winterlichen Nachthimmel.

Besonders spektakulär war in der vergangenen Nacht offenbar die seltene Kombination aus den leuchtenden Meteoren und leichtem Polarlicht über Striegistal.

Zu sehen waren die Lichter zwischen 22 Uhr und 1 Uhr.

Wie EHL-Reporter Tim Meyer erklärte, war es ein besonderes Zusammenspiel zwischen den schnellen, farbintensiven Spuren der Geminiden und dem im Hintergrund schwachen rötlichen Schimmer des Nordlichts.