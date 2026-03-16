Sprit-Wahnsinn: Betreibt er die fairste Tankstelle?

Pirna (Sachsen) - Seit wenigen Tagen reden alle über explodierende Spritpreise. Ein Rekord jagte plötzlich den nächsten. Doch es gibt sie noch, die Raritäten unter den Tankstellen. Pächter Dirk Findeisen (62) zum Beispiel gibt die günstigen Einkaufspreise an die Kunden weiter. Ganz ohne Abzocke.

Dirk Findeisen (62) bietet tatsächlich noch Tankservice. Bei ihm muss man nicht selbst zapfen. © Holm Helis

Die Sächsische Schweiz. Kurz nach Lohmen in Richtung Bad Schandau liegt kurz vor dem Abzweig zu der weltberühmten Sandstein-Formation die Bastei-Tankstelle. Das steht auch auf dem großen Tankstellen-Schild. Sonst nichts.

Kein Mineralöl-Konzern wirbt hier. "Wir sind eine Privattankstelle, die zweitälteste in Deutschland", erklärt Pächter Dirk Findeisen.

Diese Unabhängigkeit macht es ihm möglich, seine Preise selber zu bestimmen. Am vergangenen Freitag konnten Autofahrer an seiner Tankstelle tagsüber Diesel für 2,01 Euro, Super für 1,98 Euro tanken, während die Spritkosten an den meisten anderen Tankstellen nachweislich sehr deutlich darüber lagen.

Auch zu Wochenbeginn tankten seine Kunden deutlich günstiger als anderswo. Aber wie geht das? "Ich habe noch billiger eingekauft", sagt Tankstellen-Chef Findeisen, "und das gebe ich an die Kunden weiter." Auf die seien er und seine Frau – sie macht die Buchhaltung – schließlich angewiesen. "Auf jeden einzelnen", meint er.