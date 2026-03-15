Vor 500 Jahren begründet: Sächsisches Wassersystem funktioniert noch immer

Freiberg - Das Wasser ist die wichtigste Grundlage allen Lebens auf der Erde. Aus diesem Grund wird jährlich am 22. März der Weltwassertag veranstaltet. Wie wichtig das Wasser im Alltag der Menschen in der Region ist, haben die sächsischen Kurfürsten schon vor Hunderten Jahren erkannt und mit der Revierwasserlaufanstalt Freiberg ein Wasserversorgungssystem geschaffen, das noch heute von großer Bedeutung ist.

Die Revierwasserlaufanstalt besteht noch heute aus zahlreichen Teichen, Talsperren und Gräben. © Landestalsperrenverwaltung Sachsen

Das System hat seinen Ursprung im Silberbergbau. Das Edelmetall wurde im 12. Jahrhundert im Freiberger Raum entdeckt und löste das "Berggeschrey" aus. Zunächst konnte das oberflächennahe Silbererz problemlos gewonnen werden. Das änderte sich jedoch mit der Zeit.

"Ab dem 15. Jahrhundert mussten die Bergleute jedoch immer tiefer graben, um Bodenschätze zu finden. Dabei stießen sie auf Grundwasser. Die Gruben wurden mithilfe von Wasserknechten entwässert. Später nutzte man dafür Pumpen, die durch Wasserkraft angetrieben wurden", erklärt die Landestalsperrenverwaltung, zu der die Revierwasserlaufanstalt heute gehört.

Rund einhundert Jahre später drohte dem Freiberger Bergbau das Aus wegen Wassermangels. Deswegen begann 1558 auf kurfürstlichen Befehl hin der Ausbau eines Wasserspeicher- und Zuführungssystems für das Freiberger Berg- und Hüttenwesen. In den 1880er-Jahren war der Bau abgeschlossen.

Im 17. Jahrhundert wurde die Kurfürstliche Stolln- und Röschenadministration gegründet. Sie sollte als Zentralbehörde die Wasserbedürfnisse des Bergbaues und der Stadtbevölkerung unter einen Hut bringen.