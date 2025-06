Steuerfrau Gesine bringt Gäste trocken durch die Klamm

Hinterhermsdorf - Historischer Wechsel an der Kirnitzschklamm! Wo bereits 1879 der erste Kahn zu Wasser gelassen wurde, seitdem Millionen Besucher ein starkes Stück Sächsische Schweiz bestaunten, sitzt mit Gesine Thomas (45) nun an der Oberen Schleuse im Kirnitzschtal die erste Frau am Steuer.

Gesine Thomas (45) ist die erste Steuerfrau auf dem historischen Kahn in der Kirnitzschklamm. © Lukas Voigt

Für alle anderen ist es eine Wanderroute, für Gesine Thomas ein Arbeitsweg.

Doch dieser fühle sich auch nach rund sechs Wochen als erste Kahnfahrerin an der Kirnitzschklamm "wie ein Urlaubsspaziergang" an.

Ihr Körper hat sich zwar schmerzhaft, aber doch schnell an die neue körperliche Arbeit gewöhnt: "In den ersten Tagen gab es das Feierabendbier mit Strohhalm, weil ich die Flasche nicht halten konnte", erinnert sich die frischgebackene Steuerfrau lachend.

Nach 25 Jahren im Einzelhandel hatte Gesine Thomas plötzlich ihren Job verloren.

Just in dieser Zeit ging ihr Vater, selbst jahrelang Kahnfahrer in der Kirnitzschklamm, in Rente: "Wir sind dann im April noch mal hergekommen, ich habe das Paddeln und das Erzählen gelernt und mich entschieden, das zu tun."