Todesfall am Totensonntag auf der "Hohen Liebe"

Während einer Gedenkveranstaltung am gestrigen Totensonntag auf dem Berg Hohe Liebe klappte der Mann zusammen, war auf der Stelle tot. © Marko Förster

So auch in diesem Jahr im Nationalpark Sächsische Schweiz, als sich gestern früh zahlreiche Menschen zum stillen Gedenken auf dem Berg Hohe Liebe zwischen Kirnitzschtal und den Schrammsteinen versammelt hatten. Tragischerweise kam es gerade an diesem Gedenktag zu einem Todesfall.

Am späten Vormittag wurde ein Notruf an die Bergwacht Bad Schandau gesendet: Ein 58-jähriger Mann war kurz nach Aufstieg aus bisher ungeklärter Ursache bewusstlos zusammengesackt.