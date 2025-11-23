 3.942

Todesfall am Totensonntag auf der "Hohen Liebe"

Tragisch. Ausgerechnet am Totensonntag verstarb ein 58-Jähriger beim Wandern in der Sächsischen Schweiz.

Von Jakob Anders

Pirna - Traditionell wird am Totensonntag der Verstorbenen und Gefallenen gedacht.

Während einer Gedenkveranstaltung am gestrigen Totensonntag auf dem Berg Hohe Liebe klappte der Mann zusammen, war auf der Stelle tot.
So auch in diesem Jahr im Nationalpark Sächsische Schweiz, als sich gestern früh zahlreiche Menschen zum stillen Gedenken auf dem Berg Hohe Liebe zwischen Kirnitzschtal und den Schrammsteinen versammelt hatten. Tragischerweise kam es gerade an diesem Gedenktag zu einem Todesfall.

Am späten Vormittag wurde ein Notruf an die Bergwacht Bad Schandau gesendet: Ein 58-jähriger Mann war kurz nach Aufstieg aus bisher ungeklärter Ursache bewusstlos zusammengesackt.

Die idyllische Sächsische Schweiz wurde für einen 58-Jährigen zum Todesort.
Obwohl innerhalb der Gruppe  auch Rettungskräfte waren und umgehend eingriffen, konnte das Leben des Mannes nicht mehr gerettet werden ...

