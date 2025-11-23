3.942
Todesfall am Totensonntag auf der "Hohen Liebe"
Pirna - Traditionell wird am Totensonntag der Verstorbenen und Gefallenen gedacht.
So auch in diesem Jahr im Nationalpark Sächsische Schweiz, als sich gestern früh zahlreiche Menschen zum stillen Gedenken auf dem Berg Hohe Liebe zwischen Kirnitzschtal und den Schrammsteinen versammelt hatten. Tragischerweise kam es gerade an diesem Gedenktag zu einem Todesfall.
Am späten Vormittag wurde ein Notruf an die Bergwacht Bad Schandau gesendet: Ein 58-jähriger Mann war kurz nach Aufstieg aus bisher ungeklärter Ursache bewusstlos zusammengesackt.
Obwohl innerhalb der Gruppe auch Rettungskräfte waren und umgehend eingriffen, konnte das Leben des Mannes nicht mehr gerettet werden ...
Titelfoto: Marko Förster