Teile des Daches landeten auf Straße: Technisches Hilfswerk sichert Problemhaus von Porschdorf

Porschdorf - Nachdem bei einem leerstehenden Haus in Porschdorf (Landkreis Sächsische Schweiz -Osterzgebirge) Teile des Daches heruntergekommen sind, musste das einsturzgefährdete Gebäude vom Technischen Hilfswerk (THW) gesichert werden. Die wichtige Staatsstraße 163 war zeitweise voll gesperrt.

Die Straße nach Porschdorf (Gemeinde Bad Schandau) war zeitweise voll gesperrt. © Marko Förster

Ärger in Porschdorf (Gemeinde Bad Schandau). In der Nacht zum Dienstag stürzten auf der Hohnsteiner Straße (S163) Teile des Daches ein, Ziegel und Trümmer landeten auf der Straße, das Haus drohte einzustürzen.

Die Kameraden vom Technischen Hilfswerk (THW) waren gefordert. Mit großen Holzbalken sicherten die Ehrenamtlichen das Gebäude. Auch Kollegen vom THW-Zwickau waren vor Ort. Sie installierten Prismen, mit denen selbst kleinste Bewegungen des Gebäudes erfasst werden können, teilte der Ortsverband Dresden mit.

Für die Dauer der Arbeiten war die wichtige Verbindungsstraße nach Rathmansdorf für den Verkehr voll gesperrt. Autofahrer mussten sich auf umfangreiche Umleitungen einstellen.