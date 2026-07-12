Riesen-Gaudi beim Possendorfer Teichfliegen

Possendorf - Jeden Sommer hat die Olsenbande einen neuen Plan, der im Gegensatz zum Film, meist auch klappt! Denn das Team Egon-Benny-Kjeld gehört zu den Urgesteinen, die beim Possendorfer Teichfliegen antreten. Weil sie schon so oft gewonnen haben, starteten sie beim diesjährigen Gaudi außerhalb der Wertung.

Wolle Förster (72) moderiert von seinem Jetski aus das Teichfliegen. © Norbert Neumann

Drei Kinder-Teams und sechs P18-Crews rasten mit ihren Mobilen und Mini-Shows ins Wasser. "Wir haben den König der Löwen in Hamburg gesehen", sagt Maja (9). Schwups, war die Idee geboren.

Mit ihren Eltern bauten Maja und Benno (8) einen großen Löwenkopf - so perfekt, dass sie dafür den ersten Preis absahnten, vor Mini-Olsenbande und Minions-Rakete.

Bei den Oldies setzte sich das Team vom Jägerhochstand "Koma Kanzel" durch, gefolgt vom "Jamaika-Bob" und dem Team Wa(h)lokal". Das einzige, nicht selbst gebaute Fahrzeug, das aufs Wasser durfte, war das aufblasbare Jetski von Moderator Wolle Förster (72).

Und das nahm er nicht wieder mit nach Hause. Wolle verschenkte das rund 600 Euro teure Spaßmobil an Tina und Ben, die mit ihrem "Jamaika-Bob" auf der Startrampe verunglückten.