Riesen-Gaudi beim Possendorfer Teichfliegen

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Possendorfer Teichfliegen: Drei Kinder-Teams und sechs P18-Crews rasten mit ihren Mobilen und Mini-Shows ins Wasser.

Von Katrin Koch

Possendorf - Jeden Sommer hat die Olsenbande einen neuen Plan, der im Gegensatz zum Film, meist auch klappt! Denn das Team Egon-Benny-Kjeld gehört zu den Urgesteinen, die beim Possendorfer Teichfliegen antreten. Weil sie schon so oft gewonnen haben, starteten sie beim diesjährigen Gaudi außerhalb der Wertung.

Wolle Förster (72) moderiert von seinem Jetski aus das Teichfliegen.
Wolle Förster (72) moderiert von seinem Jetski aus das Teichfliegen.  © Norbert Neumann

Drei Kinder-Teams und sechs P18-Crews rasten mit ihren Mobilen und Mini-Shows ins Wasser. "Wir haben den König der Löwen in Hamburg gesehen", sagt Maja (9). Schwups, war die Idee geboren.

Mit ihren Eltern bauten Maja und Benno (8) einen großen Löwenkopf - so perfekt, dass sie dafür den ersten Preis absahnten, vor Mini-Olsenbande und Minions-Rakete.

Bei den Oldies setzte sich das Team vom Jägerhochstand "Koma Kanzel" durch, gefolgt vom "Jamaika-Bob" und dem Team Wa(h)lokal". Das einzige, nicht selbst gebaute Fahrzeug, das aufs Wasser durfte, war das aufblasbare Jetski von Moderator Wolle Förster (72).

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Und das nahm er nicht wieder mit nach Hause. Wolle verschenkte das rund 600 Euro teure Spaßmobil an Tina und Ben, die mit ihrem "Jamaika-Bob" auf der Startrampe verunglückten.

Mutig: Das Oldie-Siegerteam "Koma Kanzel" stürzte sich samt Hochstand ins Wasser.
Mutig: Das Oldie-Siegerteam "Koma Kanzel" stürzte sich samt Hochstand ins Wasser.  © Norbert Neumann
Das Team "Super Mario Kart" schiebt seinen Rennwagen in das Wasserbecken.
Das Team "Super Mario Kart" schiebt seinen Rennwagen in das Wasserbecken.  © Norbert Neumann
Benno (8) und Maja (9) holten sich als "Die Löwenbande Mufasa" den Junior-Sieg.
Benno (8) und Maja (9) holten sich als "Die Löwenbande Mufasa" den Junior-Sieg.  © Norbert Neumann
Die Olsenbande nahm wegen Dauererfolges diesmal nur außerhalb der Wertung teil.
Die Olsenbande nahm wegen Dauererfolges diesmal nur außerhalb der Wertung teil.  © Norbert Neumann

"Im nächsten Jahr wünsche ich mir 25 Starter - denn dann feiert unser Teichfliegen 25-jähriges Jubiläum. Wir sind sogar zu Coronazeiten baden gegangen mit zehn Zuschauern und einer Online-Übertragung", Chef-Organisator René Hähnel.

Titelfoto: Bildmontage: Norbert Neumann (2)

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