Heftiger Crash in Bad Schandau: Audi-Fahrerin erfasst Biker
Bad Schandau - Am Sonntagabend kam es in Bad Schandau (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen einer Audi-Fahrerin (28) und einem 54-jährigen Motorradfahrer.
Wie die Polizei mitteilt, wollte die 28-jährige Fahrerin eines Audi A4 gegen 18.05 Uhr von der Bergstraße auf die Hohnsteiner Straße links abbiegen, als sie den 54-jährigen Motorradfahrer erfasste, der mit seiner Moto Guzzi V85 TT von links kam.
Durch den Zusammenstoß wurde der Biker schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Audi-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Titelfoto: Marko Förster