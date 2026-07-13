Heftiger Crash in Bad Schandau: Audi-Fahrerin erfasst Biker

Bad Schandau - Am Sonntagabend kam es in Bad Schandau (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen einer Audi-Fahrerin (28) und einem 54-jährigen Motorradfahrer.

Beim Linksabbiegen erfasste die Audi-Fahrerin den 54-jährigen Motorradfahrer. © Marko Förster

Wie die Polizei mitteilt, wollte die 28-jährige Fahrerin eines Audi A4 gegen 18.05 Uhr von der Bergstraße auf die Hohnsteiner Straße links abbiegen, als sie den 54-jährigen Motorradfahrer erfasste, der mit seiner Moto Guzzi V85 TT von links kam.

Durch den Zusammenstoß wurde der Biker schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Audi-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.



