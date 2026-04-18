Waldbrand in Sächsischer Schweiz ausgebrochen: Feuerwehr muss Kräfte nachalarmieren

Sebnitz - Ein Waldbrand war am Samstagmittag in der Sächsischen Schweiz ausgebrochen. Über Stunden kämpften Einsatzkräfte gegen die Flammen.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rückten am Samstagmittag zu einem Waldbrand nach Sebnitz aus. © Marko Förster

Nach Angaben eines Foto-Reporters hatte ein aufmerksamer Bürger kurz nach 12.30 Uhr aufsteigenden Rauch auf einem privaten Waldgrundstück zwischen den Sebnitzer Ortsteilen Mitteldorf und Lichtenhain bemerkt.

Vor Ort habe sich herausgestellt, dass Wald und Wiese brannten. "Die Ausdehnung betraf rund 5000 Quadratmeter", erklärte ein Sprecher der Dresdner Polizei gegenüber TAG24.

Der alarmierte Eigentümer soll laut Reporter noch selbst versucht haben, die Flammen zu bekämpfen, bis eintreffende Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr übernahmen. Aufgrund der raschen Ausbreitung hätten weitere Kräfte nachalarmiert werden müssen.

Mit Wasser und Schaum wurde das Feuer gelöscht. Zum Verhindern eines erneuten Aufflammens zogen Helfer einen Schutzgraben um den betroffenen Bereich. Tiefsitzende Glutnester wurden durch ein Umgraben des Waldbodens erreicht.