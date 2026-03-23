Wanderin stolpert in Sächsischer Schweiz über Wurzel: Bergwacht eilt zur Hilfe

Bad Schandau - Nachdem die Bergwacht Sachsen bereits am Samstag gleich zweimal ausrücken musste, stand am Sonntag der nächste Rettungseinsatz in der Sächsischen Schweiz auf dem Programm.

Die Bergwacht Sachsen rückte am Wochenende insgesamt drei Mal aus. © Marko Förster

Am Vormittag, gegen 10 Uhr, stürzte eine Frau auf einem Wanderweg zwischen den Bergen Bärenstein und Rauenstein (bei Struppen), wie DRK-Sprecher Kai Kranich gegenüber TAG24 am Montagnachmittag bestätigte.

Die Wanderin war offenbar über eine Wurzel gestolpert und verletzte sich am Sprunggelenk.

Per Trage wurde die Verletzte anschließend von den Rettungskräften abtransportiert und ins Krankenhaus eingeliefert.