Wanderin stolpert in Sächsischer Schweiz über Wurzel: Bergwacht eilt zur Hilfe
Von Marko Förster, Malte Kurtz
Bad Schandau - Nachdem die Bergwacht Sachsen bereits am Samstag gleich zweimal ausrücken musste, stand am Sonntag der nächste Rettungseinsatz in der Sächsischen Schweiz auf dem Programm.
Am Vormittag, gegen 10 Uhr, stürzte eine Frau auf einem Wanderweg zwischen den Bergen Bärenstein und Rauenstein (bei Struppen), wie DRK-Sprecher Kai Kranich gegenüber TAG24 am Montagnachmittag bestätigte.
Die Wanderin war offenbar über eine Wurzel gestolpert und verletzte sich am Sprunggelenk.
Per Trage wurde die Verletzte anschließend von den Rettungskräften abtransportiert und ins Krankenhaus eingeliefert.
Das Wochenende hatte für die Bergwacht am Samstag bereits schweißtreibend begonnen, als zwei Wanderer aus ihrer Notlage in der Sächsischen Schweiz gerettet werden mussten.
Titelfoto: Bildmontage: Marko Förster