Sächsische Sportgala: Abräumer Friedrich fehlt wegen "Frauen-Wochenende", Taubitz glänzt

Chemnitz - Wie passend! Am Samstagabend zum "Finale" der Sächsischen Sportgala im Kraftverkehr Chemnitz wurden alle Preisträger fürs Abschlussfoto auf die Bühne gebeten. Neben Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) standen nur vier Frauen, davon mit Julia Taubitz (30) eine Sportlerin. Der Rest waren Trainer und Funktionäre. Gehen dem Freistaat die Sportler aus, oder wo waren diese?

Seine Ehefrau Magdalena muss im Winter viel auf Francesco Friedrich (35) verzichten. Daher verbrachte er das Wochenende mit ihr und kam nicht zur Gala. © imago/Future Image

Francesco Friedrich (35), der Abräumer des Abends, hatte einen richtig guten Grund für sein Fehlen. "Ich habe Frauen-Wochenende. Das konnte ich ganz schlecht absagen nach der Wintersaison", so der 35-Jährige, der somit Ehefrau Magdalena verwöhnte.

Die Auszeichnung für den Sportler des Jahres überreichte TV-Moderator Ron Ringguth (60) zuvor in Pirna. Die Glückwünsche in Chemnitz kamen vom wohl legendärsten Bob-Piloten der Geschichte: Dudley Stokes (63). Er steuerte 1988 bei Olympia in Calgary den berühmten Jamaika-Vierer - besser bekannt als Cool Runnings.

Den Kontakt hatte Ringguth hergestellt und peppte damit nicht nur hier die Veranstaltung auf.

Schon der Opener war lustig und eine kleine, witzig verpackte Kritik am Landessportbund, der weder Dynamo Dresden (Zweitliga-Aufstieg), die DSC-Volleyballerinnen (Pokalsieg) noch die Dresdner Eislöwen (DEL-Aufstieg) mit Blick auf die Kategorie "Mannschaft des Jahres" und die Wertigkeit von internationalen Medaillen aufgestellt hatte.