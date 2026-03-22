Teilweise bis Ostern: Ersatzverkehr auf mehreren Bahnlinien

Chemnitz - Pendler, die mit dem Zug in Sachsen unterwegs sind, müssen in den kommenden Tagen und Wochen starke Nerven mitbringen. Es gibt Änderungen auf mehreren Linien.

Bei der Mitteldeutschen Regiobahn fahren in den kommenden Tagen auf mehreren Linien Busse statt Züge. © Maik Börner

Am Montag starten zwischen Waldheim und Döbeln Schwellen- und Gleisbauarbeiten. Deshalb kommt es auf der Linie RB45 (Chemnitz-Elsterwerda) ab etwa 22 Uhr (bis zum Betriebsschluss) zu Schienenersatzverkehr.

"Die Züge nach dem Ersatzverkehr fahren später als sonst weiter – je nach Linie bis Chemnitz Hauptbahnhof, Riesa oder Elsterwerda", berichtet die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB). Die Arbeiten sollen bis 2. April dauern.

Auf der Linie RB45 laufen auch noch immer Arbeiten am Bahnhof Wülknitz. Seit Ende Februar werden die Gleise erneuert, weshalb es zwischen Riesa von Gröditz ebenfalls zu Änderungen kommt. Zwischen 8 und 18 Uhr entfallen alle Züge in dem Abschnitt, am 2. April sogar zwischen 6 und 21 Uhr. In der Zeit fahren Busse. Die Arbeiten sollen bis Ostern abgeschlossen sein.

Noch bis zum Donnerstag gibt es auch auf den Linien RE3 und RB30 (Hof/Zwickau-Dresden) Ersatzverkehr. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau, allerdings nur in den Nachtstunden. Ab etwa 20.30 Uhr können wegen Weichenarbeiten bis Betriebsschluss keine Züge in dem Bereich fahren, dafür sind Busse unterwegs.