Zwischenfall in Sachsen: Pilot muss auf Wiese notlanden

Leutersdorf - Glück im Unglück: Am Sonntagnachmittag musste ein Segelflugzeug auf einer Wiese bei Spitzkunnersdorf (Landkreis Görlitz ) notlanden. Der Zwischenfall soll glimpflich ausgegangen sein.

Für einen Segelflieger endete die Tour am Sonntagnachmittag auf einer Wiese im Landkreis Görlitz. © xcitepress

So blieb der Pilot nach Angaben eines Foto-Reporters unverletzt, sein rund 40.000 Euro teurer Flieger offenbar ebenfalls unbeschadet.

Dies dürfte auch erklären, warum die Polizei nicht vor Ort war und keine Meldung diesbezüglich vorlag, wie sich auf Nachfrage im Lagezentrum herausstellte.

Der Mann soll dem "Aeroclub Pirna" angehören und am dortigen Flugplatz gestartet sein. TAG24 konnte den Verein zunächst nicht erreichen.

Vermutlich war die unzureichende Thermik der Grund für das vorzeitige Ende. Augenzeugen sollen gesehen haben, wie der Segler zunehmend an Höhe verlor.