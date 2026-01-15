Sächsische Talentschmiede in Gefahr: Elite-Internat droht Schließung

Altenberg - Dort, wo die Biathlon-Olympioniken von morgen trainieren, droht bald der Stillstand: Denn das Sportinternat "Glückauf" im Osterzgebirge soll Mitte des Jahres seine Pforten schließen.

Das Sportinternat "Glückauf" in Altenberg steht vor der Schließung. © Sebastian Kahnert/dpa

Die zukünftigen Wintersport-Stars und Lehrer wollen ihr "Glück" jedoch nicht in fremde Hände geben und rufen nun zu einer ungewöhnlichen Spendenaktion auf.

Hintergrund ist die schlechte Haushaltslage Altenbergs, die die Trägerschaft abgibt. Ein neuer Betreiber steht bereits in den Startlöchern, übernimmt allerdings erst Anfang des nächsten Jahres.

In einer Sitzung am 9. März soll darüber entschieden werden, ob der Landkreis für eine nahtlose Internats-Versorgung die Verantwortung ab Juli übernimmt.

Trotz des Hoffnungsschimmers, bleibt Schuldirektor Volker Hegewald (62) skeptisch: "Die Schüler, die hier im Internat leben, kommen nicht aus der Gegend und Pendeln wäre keine Option. Man kann sich also selbst ausmalen, was das für die Schüler und uns als Sportstätte bedeuten würde."