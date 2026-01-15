Sächsische Talentschmiede in Gefahr: Elite-Internat droht Schließung
Altenberg - Dort, wo die Biathlon-Olympioniken von morgen trainieren, droht bald der Stillstand: Denn das Sportinternat "Glückauf" im Osterzgebirge soll Mitte des Jahres seine Pforten schließen.
Die zukünftigen Wintersport-Stars und Lehrer wollen ihr "Glück" jedoch nicht in fremde Hände geben und rufen nun zu einer ungewöhnlichen Spendenaktion auf.
Hintergrund ist die schlechte Haushaltslage Altenbergs, die die Trägerschaft abgibt. Ein neuer Betreiber steht bereits in den Startlöchern, übernimmt allerdings erst Anfang des nächsten Jahres.
In einer Sitzung am 9. März soll darüber entschieden werden, ob der Landkreis für eine nahtlose Internats-Versorgung die Verantwortung ab Juli übernimmt.
Trotz des Hoffnungsschimmers, bleibt Schuldirektor Volker Hegewald (62) skeptisch: "Die Schüler, die hier im Internat leben, kommen nicht aus der Gegend und Pendeln wäre keine Option. Man kann sich also selbst ausmalen, was das für die Schüler und uns als Sportstätte bedeuten würde."
Rettung des Sportinternats "Glückauf": Schuldirektor will "eindeutiges Zeichen" setzen
Dabei möchte der Direktor nicht tatenlos zusehen: "Deshalb machen wir am 30. Januar eine Skilanglauf-Staffel. Die beginnt um 18 Uhr und wird 48 Stunden durchlaufen. Es wird also ganz nach unserem sportlichen Motto laufen."
Denn die Einrichtung gilt als Talentschmiede und einer der wichtigsten Bundesstützpunkte für Wintersportarten wie Bob, Biathlon und Skeleton. Absolventen wie Profi-Biathlet Justus Strelow (29), der im Februar bei den Olympischen Winterspielen startet, machten hier Abitur. Aktuell leben 65 Nachwuchs-Leistungssportler im Haus.
Umso bitterer: Erst vor zwei Jahren wurden knapp 20 Millionen Euro in ein neues Leistungssportzentrum investiert und mit einer Bob-Anschubstrecke sowie einer Indoor Lauf- und Schießhalle ausgestattet. Nun gilt die Anlage als modernste Wintersportstätte Sachsens.
Jetzt soll ausgerechnet hier Schluss sein? Nicht, wenn es nach dem Schulleiter geht: "Mit der Aktion können wir das Internat nicht retten. Aber wir wollen damit ein eindeutiges Zeichen setzen."
Infos unter gagym.de.
Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa, Daniel Förster, IMAGO/teamSprint-media