Sächsischer Literaturpreis für Heike Geißler

Dresden/Leipzig - Die Leipziger Autorin Heike Geißler (49) erhält den mit 10.000 Euro dotierten Sächsischen Literaturpreis 2026 des Freistaats Sachsen .

Heike Geißler (49) bei der Verleihung des Bayerischen Buchpreises 2025. © Sven Hoppe/dpa

Die Jury würdigt ihr mehr als 20-jähriges schriftstellerisches Schaffen in Verbindung aus politischer Aufmerksamkeit, sprachlicher Experimentierfreude und literarischer Eigenständigkeit.

Besonders hervorgehoben wird Geißlers jüngster Roman "Michaela Kohlhaas", in dem die Autorin Kleists Novelle "Michael Kohlhaas" aus feministischer Perspektive neu denkt: Die Titelfigur kämpft nicht nur gegen persönliche Ungerechtigkeiten, sondern gegen die brüchigen Solidaritäten und die ökonomischen Zwänge der Gesellschaft.