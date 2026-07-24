Im Bundesdurchschnitt eher schlecht: Fast jeder fünfte Neuwagen in Sachsen ist ein Stromer

Leipzig/Flensburg - Fast jeder fünfte in Sachsen im ersten Halbjahr neu zugelassene Wagen ist ein Elektroauto gewesen.

Die meisten E-Auto-Neuzulassungen im ersten Halbjahr 2026 waren Modelle von Tesla, dahinter rangierte VW. © DPA

Wie aus einer Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht, wurden in den ersten sechs Monaten im Freistaat 43.350 Personenkraftwagen neu zugelassen. 8255 davon waren reine Elektroautos (BEV).

Rechnet man noch die 4090 neu zugelassenen Plug-in-Hybride hinzu, erhöht sich der Anteil der Autos mit Elektroantrieben auf 28,5 Prozent.

Bundesweit war der Anteil der Elektroautos an den Neuzulassungen höher: Von rund 1,48 Millionen neu zugelassenen Wagen waren 368.000 reine E-Autos. Das ist rund jedes vierte Fahrzeug.

Zusammen mit knapp 164.000 Plug-in-Hybriden verfügten im ersten Halbjahr 35,8 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge über einen Elektroantrieb.