Sachsens großer Mückenatlas: Das sind die gefährlichsten und fiesesten Blutsauger

Dresden - Überall nerven sie aktuell und sorgen für fieses Jucken - Mücken! Wer in unseren Breiten am häufigsten zusticht oder -beißt, findet sich im "Mückenatlas" zweier Forschungseinrichtungen. Und nein, die Asiatische Tigermücke ist trotz ihres üblen Rufes hierzulande nicht der gefährlichste Blutsauger.

Sie kennt alle Mücken: Doreen Werner arbeitet als Biologin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung und sammelt Blutsauger, um sie auf Erreger zu untersuchen. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

"Es gibt viel Unwissen, wenn es um das Thema Mücken geht", sagt Doreen Werner vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, das zusammen mit dem Friedrich-Loeffler-Institut das Projekt "Mückenatlas" betreibt. Vor allem mithilfe von Hobbyforschern, die den Wissenschaftlern Jahr für Jahr eingefangene Mücken schicken, die dann auf Erreger untersucht werden.

Obwohl die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) breite Aufmerksamkeit errege, gehe aktuell von der eingeschleppten Art keineswegs die größte Gefahr aus, weiß Werner.

"Bei den invasiven Mückenarten waren bisher noch keine Würmer oder Viren nachweisbar." Obwohl diese als potenzielle Überträger infrage kämen und etwa durch Güterverkehr und Touristen "praktisch ständig" aus dem Süden eingeschleppt würden, könnten sich Krankheitserreger wie Dengue- und Zika-Viren im Mückenspeichel unter den aktuellen klimatischen Bedingungen in Deutschland nicht optimal über einen längeren Zeitraum vervielfältigen.

Als zentraler Überträger für Erreger wie das West-Nil-Virus, das vor allem für ältere oder kranke Menschen gefährlich werden kann, gilt hingegen ein hierzulande selbstverständlicher Begleiter: die Gemeine Hausmücke (Culex pipiens).

Daten der Institute zufolge haben die einheimischen Stechmücken das Virus von Berlin und Brandenburg ausgehend mittlerweile auch bis nach Sachsen verbreitet.