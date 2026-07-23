Tausende Pflanzen gefunden, Drahtzieher in Haft: Polizei spürt riesige Cannabis-Anlage auf

Heyda - Früher gab es hier seltene Autos, später zog dort ein anderes Gewerbe ein: In einem leer stehenden Autohaus im Dörfchen Heyda nahm die Polizei jetzt die beiden Serben Igor G. (46) und Radule J. (43) fest. Sie sollen dort im großen Stil Cannabis angebaut haben.

Ausgerechnet an seinem Geburtstag ging es für Radule J. (42, l.) hinter Gitter. Und auch Igor G. (46) landete am Donnerstag in Untersuchungshaft. © Bildmontage: Peter Schulze

Was sich nach dem Auszug der Automanufaktur in dem Gebäude tat, war vielen Heydaern ein Geheimnis. Dass Ausländer es gekauft hätten, kursierte im Ort. Auch, dass regelmäßig noch ein Arbeiter zum Unkrautjäten kam, sah man.

Ansonsten waren die Fenster abgeklebt, kaum jemand bekam etwas mit. Doch irgendwer schöpfte wohl doch Verdacht - und gab der Polizei einen Tipp.

Diese kreuzte gegen 7 Uhr im Prausitzer Weg auf und durchsuchte das Gebäude mit 49 Einsatzkräften. Ein Volltreffer: In dem Komplex fanden sich bis zu fünf Cannabis-Indoor-Plantagen in mehreren Räumen.

Doch auch Ernte gab es dort schon reichlich: Allein 55 Kilogramm an Blüten fanden die Beamten, dazu Blätter und Verschnitt. Auf den Plantagen waren noch über 2500 Jungpflanzen zu finden.