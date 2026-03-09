Taser und Drohnen bei der Polizei: Die Linke hat Redebedarf

Dresden - Die Novellierung des Sächsischen Polizeigesetzes bleibt umstritten. Nun hat die Linksfraktion gleich mehrere Podiumsdiskussionen dazu angekündigt.

Rico Gebhardt (62, Linke) hält den Entwurf für das neue sächsische Polizeigesetz für viel zu streng. © DPA

Denn der Entwurf lese sich wie die lange Wunschliste eines ultrakonservativen Sicherheitsapparats, teilte die Fraktion mit.

Vorgesehen sind unter anderem Taser als Standard-Bewaffnung oder Drohnenüberwachung.

Dazu diskutiert Linken-Innenpolitiker Rico Gebhardt (62) mit verschieden Gesprächspartnern.