Sachsens Landesbischof Tobias Bilz mit Botschaft zum Weihnachtsfest: Hoffnung als Elixir

Dresden - Manche sagen, unser Land komme zurzeit nicht richtig vorwärts. Probleme würden nicht entschlossen genug angegangen, die Spannungen, in denen wir uns befänden, blieben ungelöst.

Landesbischof Tobias Bilz (61) findet, dass die Hoffnung als christliche Tugend unterschätzt wird. (Archivbild) © Sven Gleisberg

Andere sagen: Wohl dem, der sich noch auseinandersetzt und sich zu Wort meldet! Schlimmer sei der Rückzug und die Einsamkeit. Einsame Menschen verlieren das Gefühl, dass jemand da ist, zuhört und versteht. Sie verlieren das Vertrauen in ihre Umwelt, in Institutionen, in die Nachbarschaft.

Am Weihnachtsabend kann die Einsamkeit geradezu unerträglich werden. Wo soll man hin mit sich, wenn keiner da ist, der aufnimmt und versteht?

Ich habe eine Postkarte vor Augen, darauf die gehende Maria, die Hand auf ihrem gewölbten Leib. Fahles Licht dazu. Sie läuft gesenkten Blickes, fokussiert auf den Pfad. Man sieht, was sie denkt: Ich muss da jetzt durch, und das Kind ist das Wichtigste.

Manchmal muss man einen schwierigen Weg gehen. Da gilt es schlicht, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Aber wenn wir unsere Hand wo hinlegen könnten, wo Leben ist und Kraft herkommt, dann müsste es leichter gehen.