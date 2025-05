19.05.2025 11:44 23.626 Schockfund in Sachsen: Junge Frau tot im Wald entdeckt! 16-Jähriger festgenommen

In einem Waldgebiet bei Laußnitz in Ostsachsen hat die Polizei am Sonntag die Leiche einer 21-Jährigen gefunden.

Von Niklas Perband

Laußnitz - Schrecklicher Fund in der Nähe von Dresden: In einem Waldgebiet bei Laußnitz (Landkreis Bautzen) hat die Polizei Kamenz nach Zeugenhinweisen am Sonntagmorgen den leblosen Körper einer jungen Frau gefunden! Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 21-Jährigen feststellen. Die Polizei nahm einen 16-Jährigen fest. (Symbolfoto) © dpa | Julian Stratenschulte Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Görlitz am Montag mitteilten, besteht der Verdacht eines Tötungsdelikts. Gegenüber TAG24 bestätigte ein Sprecher, dass die Leiche im Waldstück "Grüne Eins", unweit der Dresdner Straße, gefunden worden war. Erste Ermittlungen führten zu einem 16-jährigen deutschen Tatverdächtigen - der Teenager wurde bereits festgenommen! Noch am Montag soll er einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Sachsen Solarer Börsen-Irrsinn! Strom-Kunden bekommen Geld für ihren Verbrauch Die genaueren Hintergründe zum Tod der jungen Frau sind indes noch unklar. "Kriminaltechniker sicherten umfangreich Spuren am Ereignisort. Das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung stand noch aus", hieß es am Morgen vonseiten der Beamten. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Die Leiche wurde in einem Wald bei Laußnitz gefunden. (Symbolfoto) © Christian Juppe Kommen die Verstorbene und der Tatverdächtige aus Dresden? Laut Bild sollen der festgenommene 16-Jährige und die Verstorbene beide aus dem Raum Dresden kommen und zuvor bei einer Geburtstagsparty im Wald gewesen sein. Demnach soll der Tatverdächtige unter Drogen gestanden haben. Die Polizei konnte diese Umstände gegenüber TAG24 nicht offiziell bestätigen. TAG24 bleibt dran! Erstmeldung 10.17 Uhr, letztes Update 11.44 Uhr.

