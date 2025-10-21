Schöne Geste: Sächsischer Verein soll 888 Papierboote falten, Gemeinde hilft ihm dabei

Machern - Der Ort rund um die Lübschützer Teiche in Machern (Landkreis Leipzig ) soll wiederbelebt werden. Der gemeinnützige Begegnungsort Lübschützer Teiche e.V. möchte das umsetzen und vorher das Vereinshaus verschönern. Sie nahmen am Montag an einem Radio-Gewinnspiel teil, mussten aber für die Gewinnsumme von 2500 Euro einige Aufgaben erfüllen.

Überglücklich nahmen die Vereinsmitglieder am Nachmittag den symbolischen Check mit der Gewinnsumme entgegen. © PR/Max Thümmel

In dem Format "Vereint stark!" von MDR Sachsen und der Deutschen Fernsehlotterie können Vereine finanzielle Unterstützung gewinnen, müssen aber auch beweisen, welche Power in ihnen steckt.

Der Verein in Machern bekam eine ganz besondere Aufgabe: Die Mitglieder mussten bis 16 Uhr 888 Papierboote basteln und zu Wasser lassen. Dabei mussten alle Beteiligten das Lied "La Paloma" singen, begleitet von einem Akkordeon.

Klingt verrückt, hat aber einen Hintergrund: 888 Papierboote, denn die Distanz zwischen Machern und Wurzen beträgt 8,8 Kilometer. "La Paloma" ist das Lieblingslied vom Schriftsteller Joachim Ringelnatz, der in Wurzen geboren wurde.

Am Ende beteiligten sich aber nicht nur die Vereinsmitglieder, sondern auch Einwohner, die im Radio von der Aufgabe hörten. Ein Mutter-Tochter-Duo steuerte beispielsweise 170 Papierboote bei und ein Ehepaar 98 Boote.