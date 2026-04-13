Schon wieder Brand in Heidenau: Feuerwehr flutet Grundstück mit Löschschaum

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In Heidenau geriet ein Grillplatz in Brand. Die Flammen griffen dann auf einen Sperrmüllhaufen und einen Schuppen über.

Von Anne-Sophie Mielke

Heidenau - Am Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr in Heidenau zu einem Brand in der Mozartstraße eilen. Dort hatte ein Grillplatz Feuer gefangen.

In Heidenau kam es Sonntagnachmittag zu einem Brand.
In Heidenau kam es Sonntagnachmittag zu einem Brand.  © Marko Förster

Gegen 15.30 Uhr loderten die Flammen plötzlich im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses, das sich direkt an der Ecke zur Hauptstraße (S172) befindet.

Schnell griff der Brand auf einen Sperrmüllhaufen, eine Konifere und einen Schuppen über. Auch die Fassade des Wohnhauses wurde durch Hitze und Ruß in Mitleidenschaft gezogen.

Das Gebäude selbst soll sich aktuell in Sanierung befinden und stehe bis auf eine Wohneinheit leer. Die Anwohner des direkt anschließenden Nachbarhauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

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Bei der Anfahrt der Feuerwehr war über Heidenau bereits eine Rauchwolke zu erkennen.

Die Kameraden rückten dem Feuer mit Wasser und viel Schaum zu Leibe und konnten so Schlimmeres verhindern. Verletzt wurde niemand.

In einem Hinterhof hatte ein Grillplatz Feuer gefangen, die Flammen griffen dann unter anderem auf Sperrmüll über.
In einem Hinterhof hatte ein Grillplatz Feuer gefangen, die Flammen griffen dann unter anderem auf Sperrmüll über.  © Marko Förster
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Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit viel Schaum.
Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit viel Schaum.  © Marko Förster

Zweiter Brand innerhalb einer Woche in Heidenau

Unklar ist noch, wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Auch die Ursache des Feuers muss noch ermittelt werden.

Für die Löscharbeiten musste die Hauptstraße/S172 im Bereich für mehr als zwei Stunden gesperrt werden.

Erst am vergangenen Dienstag (7. April) brannte in Heidenau eine Baracke. Die Rauchwolke war bis nach Dresden sichtbar.

Titelfoto: Bildmontage/Marko Förster (2)

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