12.05.2026 16:05 Schwäche-Alarm in sächsischer Wirtschaft! Diese Branchen sind besonders betroffen

Der Konflikt im Nahen Osten trifft Sachsen knallhart. Die konjunkturelle Lage hat sich verschlechtert. Das teilt die IHK mit.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Der Konflikt im Nahen Osten trifft die sächsische Wirtschaft mit voller Härte! Das geht aus Daten der sächsischen Industrie- und Handelskammern (IHK) hervor. Vor allem die explodierenden Kraftstoffpreise setzen die Firmen massiv unter Druck.

Preis-Schock an der Tankstelle! Mit Beginn des Konflikts in Nahost explodierten die Kraftstoffpreise. Das belastet die sächsische Wirtschaft. © Kristin Schmidt Die IHK befragte im Frühjahr 2026 fast 1700 Firmen im Freistaat. Das Ergebnis ist ernüchternd: "Die konjunkturelle Lage hat sich gegenüber dem Jahresbeginn wieder spürbar verschlechtert", teilt eine IHK-Sprecherin mit.



Grund dafür ist vor allem der Konflikt im Nahen Osten - und die damit explodierenden Kraftstoffpreise. "Diese Entwicklungen haben die ohnehin fragile wirtschaftliche Stimmung weiter belastet und bestehende Erholungshoffnungen zunichtegemacht", heißt es.



Das Stimmungs-Barometer der sächsischen Wirtschaft ist am Boden! Der sogenannte IHK-Geschäftsklimaindex verliert gegenüber dem Jahresbeginn 2026 sechs Punkte - nun steht er bei 93. Der niedrigste Wert seit Herbst 2022. Damals belastete die Corona-Pandemie die Wirtschaft im Freistaat ebenfalls massiv. Besonders heftig trifft die aktuelle Krise das Verkehrsgewerbe, aber auch den Handel und den Tourismus, heißt es.

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