Flammeninferno zerstörte sein Haus: Freunde starten Spendenaufruf für Stefan
Niederottendorf - Nach einem schweren Brand in einem Wohnhaus in Neustadt in Sachsen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) haben Freunde und Bekannte für den Eigentümer eine Spendenseite eingerichtet.
In dem Wohngebäude auf der Bischofswerdaer Straße brach am Sonntag gegen 13.10 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen ein Feuer aus, wie die Polizei mitteilte.
Laut der Freiwilligen Feuerwehr Berthelsdorf stand das Gebäude beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits bis übers Dach in Flammen. Die Löscharbeiten wurden zudem durch die extreme Rauchentwicklung erheblich erschwert.
Trotz des Einsatzes von über 80 Feuerwehrleuten aus Berthelsdorf, Langburkersdorf, Neustadt, Polenz und Rückersdorf bis in die Morgenstunden konnte das Haus nicht gerettet werden. Die Polizei ermittelt derzeit zur Brandursache.
Das Gebäude brannte vollständig nieder. Der Hausbesitzer Stefan konnte sich zwar rechtzeitig in Sicherheit bringen, verlor jedoch sein gesamtes Hab und Gut.
Auch ein Feuerwehrmann wurde dabei leicht verletzt, wie Neustadts Bürgermeister Alexander Sachse auf Facebook berichtete.
Um Stefan zu unterstützen, haben Freunde eine GoFundMe-Spendenseite ins Leben gerufen
Stefans Klassenkameraden, darunter Annett Biebass, ergriffen daraufhin die Initiative und richteten eine GoFundMe-Spendenseite ein, um ihn bei seinem Neustart zu unterstützen.
"Hallo, unser Klassenkamerad Stefan hat heute bei einem Hausbrand sein gesamtes Hab und Gut verloren. Die Flammen haben alles vernichtet. Helft mit, Stefan einen Neustart zu ermöglichen, und spendet für die ersten notwendigen Anschaffungen. Vielleicht können wir so eine kleine finanzielle Last von ihm nehmen", heißt es auf der Seite.
Bereits über 586 Spenderinnen und Spender aus ganz Deutschland haben sich beteiligt, wodurch bislang 27.701 Euro zusammengekommen sind.
Titelfoto: Bildmontage: Rocci Klein/Roccipix, GoFundMe/HILFSAKTION FÜR STEFAN