Flammeninferno zerstörte sein Haus: Freunde starten Spendenaufruf für Stefan

Niederottendorf - Nach einem schweren Brand in einem Wohnhaus in Neustadt in Sachsen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ) haben Freunde und Bekannte für den Eigentümer eine Spendenseite eingerichtet.

Das Gebäude im Ortsteil Niederottendorf brannte komplett ab. © Rocci Klein/Roccipix

In dem Wohngebäude auf der Bischofswerdaer Straße brach am Sonntag gegen 13.10 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen ein Feuer aus, wie die Polizei mitteilte.

Laut der Freiwilligen Feuerwehr Berthelsdorf stand das Gebäude beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits bis übers Dach in Flammen. Die Löscharbeiten wurden zudem durch die extreme Rauchentwicklung erheblich erschwert.

Trotz des Einsatzes von über 80 Feuerwehrleuten aus Berthelsdorf, Langburkersdorf, Neustadt, Polenz und Rückersdorf bis in die Morgenstunden konnte das Haus nicht gerettet werden. Die Polizei ermittelt derzeit zur Brandursache.

Das Gebäude brannte vollständig nieder. Der Hausbesitzer Stefan konnte sich zwar rechtzeitig in Sicherheit bringen, verlor jedoch sein gesamtes Hab und Gut.

Auch ein Feuerwehrmann wurde dabei leicht verletzt, wie Neustadts Bürgermeister Alexander Sachse auf Facebook berichtete.