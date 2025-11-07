 5.029

Flammeninferno zerstörte sein Haus: Freunde starten Spendenaufruf für Stefan

Nach einem schweren Brand in einem Wohnhaus in Neustadt (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) wurde für den Eigentümer eine Spendenseite eingerichtet.

Von Isabel Klemt

Niederottendorf - Nach einem schweren Brand in einem Wohnhaus in Neustadt in Sachsen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) haben Freunde und Bekannte für den Eigentümer eine Spendenseite eingerichtet.

Das Gebäude im Ortsteil Niederottendorf brannte komplett ab.
Das Gebäude im Ortsteil Niederottendorf brannte komplett ab.  © Rocci Klein/Roccipix

In dem Wohngebäude auf der Bischofswerdaer Straße brach am Sonntag gegen 13.10 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen ein Feuer aus, wie die Polizei mitteilte.

Laut der Freiwilligen Feuerwehr Berthelsdorf stand das Gebäude beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits bis übers Dach in Flammen. Die Löscharbeiten wurden zudem durch die extreme Rauchentwicklung erheblich erschwert.

Trotz des Einsatzes von über 80 Feuerwehrleuten aus Berthelsdorf, Langburkersdorf, Neustadt, Polenz und Rückersdorf bis in die Morgenstunden konnte das Haus nicht gerettet werden. Die Polizei ermittelt derzeit zur Brandursache.

Die Blutgräfin war schon da: Radebeuler Villen-Areal wird Freilufttheater
Sachsen Die Blutgräfin war schon da: Radebeuler Villen-Areal wird Freilufttheater

Das Gebäude brannte vollständig nieder. Der Hausbesitzer Stefan konnte sich zwar rechtzeitig in Sicherheit bringen, verlor jedoch sein gesamtes Hab und Gut.

Auch ein Feuerwehrmann wurde dabei leicht verletzt, wie Neustadts Bürgermeister Alexander Sachse auf Facebook berichtete.

Um Stefan zu unterstützen, haben Freunde eine GoFundMe-Spendenseite ins Leben gerufen

Für Stefan sind bereits 27.701 Euro an Spenden zusammengekommen.
Für Stefan sind bereits 27.701 Euro an Spenden zusammengekommen.  © GoFundMe/HILFSAKTION FÜR STEFAN

Stefans Klassenkameraden, darunter Annett Biebass, ergriffen daraufhin die Initiative und richteten eine GoFundMe-Spendenseite ein, um ihn bei seinem Neustart zu unterstützen.

"Hallo, unser Klassenkamerad Stefan hat heute bei einem Hausbrand sein gesamtes Hab und Gut verloren. Die Flammen haben alles vernichtet. Helft mit, Stefan einen Neustart zu ermöglichen, und spendet für die ersten notwendigen Anschaffungen. Vielleicht können wir so eine kleine finanzielle Last von ihm nehmen", heißt es auf der Seite.

Bereits über 586 Spenderinnen und Spender aus ganz Deutschland haben sich beteiligt, wodurch bislang 27.701 Euro zusammengekommen sind.

Titelfoto: Bildmontage: Rocci Klein/Roccipix, GoFundMe/HILFSAKTION FÜR STEFAN

Mehr zum Thema Sachsen: