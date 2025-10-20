Biker mit historischem Motorrad unterwegs: Auto nimmt Vorfahrt - Crash!

Wilthen (Landkreis Bautzen) - Schwerer Unfall in Wilthen (Landkreis Bautzen ). Ein Kradfahrer verunglückte dort mit seinem historischen Zündapp-Motorrad.

Der Ford übersah den Biker offenbar beim Abbiegen. © Lausitznews.de

Der Motorradfahrer war bei bestem Herbstwetter mit seiner Maschine auf der Zittauer Straße unterwegs.

Kurz nach 11.30 Uhr passierte es: Ein Ford Focus (Fahrerin 52) hatte den vorfahrtsberechtigten Biker übersehenen. Als die Frau von der Christian-Traugott-Hünlich-Straße auffuhr, kam es zum Crash.

Sofort eilten die Retter zur Unfallstelle. Versorgten die Verunglückten. Derweil kümmerte sich die Feuerwehr um auslaufende Betriebsstoffe und sicherte die Unfallstelle ab.

Der 61-jährige Kradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, sagte eine Polizeisprecherin zu TAG24. Auch die 52-jährige Ford-Fahrerin musste versorgt werden. Sie erlitt einen Schock.