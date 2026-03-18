Sexuelle Belästigung in Regionalexpress: Mann fasst junge Frau an - wer hat etwas gesehen?

Görlitz/Bautzen - In einem sächsischen Regionalexpress spielten sich abscheuliche Szenen ab. Ein 55-Jähriger fasste eine junge Frau (20) wiederholt gegen ihren Willen an. Als ein anderer Fahrgast dazwischengehen wollte, eskalierte die Situation beinahe. Nun sucht die Polizei nach Zeugen .

Wer saß noch in dem Zug und wurde Zeuge dieser Belästigung? (Archivbild) © Holm Helis

Der Vorfall ereignete sich in einem Regionalexpress zwischen Bautzen und Görlitz in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 16.50 Uhr. Das teilt die Bundespolizeiinspektion Ebersbach mit. Ein 55-jähriger Deutscher soll eine 20-jährige Frau aus Vietnam während der Zugfahrt gegen ihren Willen angefasst haben.

Als ein anderer Fahrgast, ein 24-jähriger Mann aus Syrien, von der Belästigung mitbekam, wollte er einschreiten, doch ein 48-jähriger Deutscher hielt ihn davon ab. Der Mann drohte dem 24-Jährigen mit Schlägen, sollte er einschreiten.

Wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach gegenüber TAG24 mitteilte, trafen kurz darauf eine Streife der Landes- und der Bundespolizei am Ort des Geschehens ein.

Die Beamten stellten die Personalien der beiden Deutschen und der Geschädigten fest und ermahnten die beiden Unruhestifter.