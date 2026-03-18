Sexuelle Belästigung in Regionalexpress: Mann fasst junge Frau an - wer hat etwas gesehen?
Görlitz/Bautzen - In einem sächsischen Regionalexpress spielten sich abscheuliche Szenen ab. Ein 55-Jähriger fasste eine junge Frau (20) wiederholt gegen ihren Willen an. Als ein anderer Fahrgast dazwischengehen wollte, eskalierte die Situation beinahe. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.
Der Vorfall ereignete sich in einem Regionalexpress zwischen Bautzen und Görlitz in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 16.50 Uhr. Das teilt die Bundespolizeiinspektion Ebersbach mit. Ein 55-jähriger Deutscher soll eine 20-jährige Frau aus Vietnam während der Zugfahrt gegen ihren Willen angefasst haben.
Als ein anderer Fahrgast, ein 24-jähriger Mann aus Syrien, von der Belästigung mitbekam, wollte er einschreiten, doch ein 48-jähriger Deutscher hielt ihn davon ab. Der Mann drohte dem 24-Jährigen mit Schlägen, sollte er einschreiten.
Wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach gegenüber TAG24 mitteilte, trafen kurz darauf eine Streife der Landes- und der Bundespolizei am Ort des Geschehens ein.
Die Beamten stellten die Personalien der beiden Deutschen und der Geschädigten fest und ermahnten die beiden Unruhestifter.
Wer kann Hinweise liefern?
Die Szene spielte sich in einem Wagen eines trilex ab, der zwischen Dresden und Görlitz verkehrte.
Nun bittet die Polizei Fahrgäste, die zur selben Zeit in dem Zug saßen und etwas von der Tat mitbekommen haben, sich an die Polizei zu wenden. Habt Ihr etwas gesehen? Dann werdet Ihr gebeten, Euch unter der Telefonnummer 03586 / 76020 bei der Bundespolizeiinspektion Ebersbach zu melden.
Titelfoto: Holm Helis