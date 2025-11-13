Sie sollen islamistische Propaganda geteilt haben: Razzia gegen vier Verdächtige aus Sachsen

Dresden - Bei einer bundesweiten Razzia wegen Verbreitung islamistischer Propaganda im Internet ist die Polizei auch in Sachsen gegen Verdächtige vorgegangen.

Den vier Verdächtigen wird vorgeworfen, Loblieder auf die Terrorvereinigung Islamischer Staat im Internet geteilt zu haben. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Es seien Wohnungen in Freital, Dresden, Grimma und Taucha bei Leipzig durchsucht worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Dresden mit.

Vier Beschuldigten werde demnach vorgeworfen, mehrfach Loblieder auf die Terrorvereinigung Islamischer Staat (IS) geteilt zu haben.

Bei den Verdächtigen handele es sich um einen 16-jährigen Jugendlichen mit deutscher Staatsangehörigkeit, einen 19- sowie eine 20-Jährige mit russischer Abstammung sowie einen 21-jährigen Syrer.

Bei den Durchsuchungen seien Speichermedien beschlagnahmt worden, die jetzt ausgewertet würden.