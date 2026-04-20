"Silver Tsunami" rollt auf den Osten zu: Spalten die Baby-Boomer den Immobilienmarkt?

Dresden - Der demografische Wandel wird den Immobilienmarkt in Sachsen spürbar verändern. Eine Analyse des Immo-Dienstleisters "Jacasa" zeigt, dass Baby-Boomer-Eigentum vor allem in Ostdeutschland weit verbreitet ist. Die Jahrgänge 1946 bis 1964 setzen immer mehr Immobilien frei. Ökonomen sprechen bereits von einem "Silver Tsunami".

Kommen immer mehr Baby-Boomer-Immobilien auf den Markt, droht ein Überangebot. (Symbolfoto) © 123RF

Gut vier von zehn Eigentumsimmobilien in Sachsen befinden sich in den Händen sogenannter "Boomer", die zwischen '46 und '64 geboren sind. Das geht aus dem "Silver Tsunami Index" von Jacasa hervor.

Damit liegt der Freistaat über dem bundesweiten Durchschnitt von nicht mal einem Drittel. Die fünf Bundesländer mit dem höchsten Babyboomer-Anteil sind ausnahmslos ostdeutsche Länder.

Auf Landkreis-Ebene belegen Meißen (44 Prozent) und Zwickau (42 Prozent) bundesweit sogar die Plätze 3 und 10.

Doch wenn immer mehr Boomer-Immobilien gerade in ländlichen und strukturschwachen Regionen auf den Markt kommen, droht bis 2050 ein Überangebot.

Ziehen jüngere Generationen dazu weiterhin in Großstädte, sinken die Preise und wächst der Leerstand.