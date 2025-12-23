Silvester-Knaller auf dem Prüfstand: Behörde kündigt scharfe Kontrollen an

Dresden - Wer im Freistaat Feuerwerk verkauft, muss sich an die Regeln halten. Die zuständige Landesdirektion Sachsen hat angekündigt, Händler scharf zu kontrollieren.

LDS-Präsident Béla Bélafi (52) lässt Verkaufsstellen von Feuerwerk schon jetzt kontrollieren. © Thomas Türpe

"Dafür sind schon jetzt circa 30 Mitarbeiter vom Arbeitsschutz der Landesdirektion im Einsatz", teilte LDS-Präsident Béla Bélafi (52) mit. Sie schaffen den Angaben zufolge etwa 400 bis 500 Verkaufsstellen im Jahr.

2024 wurden dabei 75 Mängel (2023: 117 Mängel) festgestellt. Dazu gehören ungeprüfte Feuerlöscher, die fehlerhafte Lagerung der Pyrotechnik oder eine ungenügende Aufsicht.

Die gravierendsten und zugleich seltensten Verstöße sind zu große Lagerbestände. Bei Zuwiderhandlungen werden Bußgelder zwischen 150 und 1000 Euro fällig.

Aber auch für den Hausgebrauch gelten Regeln. So dürfen zu Hause nicht mehr als zehn Kilogramm Nettoexplosivstoffmasse (NEM) aufbewahrt werden. Die NEM-Angabe ist auf den Feuerwerkskörpern vermerkt.