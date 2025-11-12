So viele Cannabis-Clubs wurden in Sachsen bislang zugelassen

Dresden - In Sachsen sind nach Auskunft der Landesdirektion bislang 23 Cannabis-Clubs zugelassen worden.

Linda Mühle (30), Mitglied in Pirnas erstem Cannabis-Club, konnte in diesem Jahr noch nicht ernten. "Die Kifferei" öffnete erst Anfang Oktober. © Norbert Neumann

Sie sind bereits seit Sommer vergangenen Jahres erlaubt. Geerntet wurde 2024 aber noch wenig: Nur ein Verein konnte eine erste Ernte einfahren, rund 680 Gramm Cannabis.

Die übrigen Anbauvereinigungen hatten zu diesem Zeitpunkt entweder noch keine Erlaubnis oder den Anbau noch nicht aufgenommen.



