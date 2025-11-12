So viele Cannabis-Clubs wurden in Sachsen bislang zugelassen
Dresden - In Sachsen sind nach Auskunft der Landesdirektion bislang 23 Cannabis-Clubs zugelassen worden.
Sie sind bereits seit Sommer vergangenen Jahres erlaubt. Geerntet wurde 2024 aber noch wenig: Nur ein Verein konnte eine erste Ernte einfahren, rund 680 Gramm Cannabis.
Die übrigen Anbauvereinigungen hatten zu diesem Zeitpunkt entweder noch keine Erlaubnis oder den Anbau noch nicht aufgenommen.
Auch das Fehlen von geeigneten und gleichzeitig gesetzlich zugelassenen Standorten könnte ein Grund für den schleppenden Anlauf sein, so die Landesdirektion. Für 2025 liegen bis dato noch keine Zahlen vor.
