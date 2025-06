Abi mit 1,0! Was Sachsens klügste Schüler mal werden wollen

Sachsens Überflieger werden in der Frauenkirche mit Blumen, Urkunden und einer Ehrenplakette aus Meissener Porzellan geehrt. © Tobias Koch

Einige von ihnen gehen mit Bauchschmerzen nach Hause. 353 von ihnen haben hingegen einen Grund zum Feiern: Sie haben ihr Abitur oder ihre Fachhochschulreife mit der Traumnote 1,0 abgeschlossen.

Die klügsten Köpfe des Landes wurden am Donnerstag in der Dresdner Frauenkirche geehrt. Darunter mehr junge Frauen (232) als Männer. Mit 14 Schülern gab es übrigens die meisten Einsen in der Genieschmiede im Landesgymnasium Sankt Afra in Meißen. Die meisten Überflieger hingegen in Leipzig (114).

Wie wird man eigentlich zum Einser-Schüler? Und was steht als Nächstes an? Für Greta Breitzke (18) ist klar: "Es braucht Durchhaltevermögen und viele Nerven. Das Wichtigste war aber die Motivation von meiner Familie und meinen Freunden. Und dass die Lehrer einen mitreißen."

Sie möchte nach der anstrengenden Zeit erst mal mit einer Freundin die Welt bereisen, bevor sie sich für einen Studiengang entscheidet.