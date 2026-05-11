11.05.2026 05:58 Trüber Trend: Immer mehr Geburtskliniken in Sachsen schließen

Die Geburtsklinik am St. Johannes Krankenhaus Kamenz (Kreis Bautzen) schließt. Im Rückblick auf die vergangenen Jahre ist sie nicht die erste.

Von Thomas Staudt

Kamenz - Die Geburtsklinik am St. Johannes Krankenhaus Kamenz (Kreis Bautzen) schließt. Im Rückblick auf die vergangenen Jahre ist sie nicht die erste. Das wirft die Frage auf, ob eine flächendeckende Versorgung im Freistaat überhaupt noch gegeben ist.

Noch 2018 freuten sich werdende Eltern über den "Storchenparkplatz" am St. Johannes-Krankenhaus. Nun wird die Geburtsklinik Ende des Monats geschlossen. © xcitepress/rl Ambulante Behandlungen in der gynäkologischen Praxis des St. Johannes Krankenhauses sind weiter möglich, doch für die Geburtsstation selbst ist Ende des Monats Schluss. Als Gründe nennt das Krankenhaus rückläufige Geburtenzahlen. Werdende Mütter aus der Region müssen nun weitere Wege in Kauf nehmen. Nach Hoyerswerda oder Bautzen sind es 30 Minuten, nach Dresden rund 45 Minuten. Auch deshalb ist der Widerstand in der Region groß. Der Stadtrat fordert, den Zeitraum bis zu einer eventuellen Schließung zu verlängern, um eine sachgerechte Lösung zu ermöglichen. Eine Online-Petition hat Unterschriften gesammelt, eine Petition im Landtag läuft. Sachsen Wieder mehr Kontrollen in sächsischen Pflegeheimen: Was am häufigsten beanstandet wird Die Geburtenzahlen im Freistaat haben nach einem Zwischenhoch 2016 in den vergangenen Jahren stark abgenommen.

Ein solches Bild genoss in den letzten Jahren am St. Johannes-Krankenhaus immer größere Seltenheit. © imago/Westend61

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Immer mehr Neugeborenen-Bettchen bleiben in Sachsen leer. © IMAGO/Robert Poorten

Geburtenzahlen im Sinkflug

Susanne Schaper (48, Linke): Gesundheitsvorsorge nicht von Renditeerwartungen abhängig machen! © Stefan Häßler Kamen damals nach Angaben des Statistischen Landesamtes 38.000 Kinder zur Welt, waren es 2024 noch 24.700 Kinder. In Kamenz selbst sanken die Geburtenzahlen laut Krankenhaus von rund 400 in den vorangegangenen Jahren auf 316 im Jahr 2025. Parallel dazu sank die Zahl der Geburtskliniken in Sachsen. Waren es 1990 noch über 50, blieben nach Schließungen u.a. in Erlabrunn (Erzgebirge) von 35 (2023) aktuell noch 31 Geburtskliniken übrig, so das Sozialministerium auf TAG24-Anfrage. "Die Stationen sind gleichmäßig über den Freistaat Sachsen verteilt", eine überwiegende Erreichbarkeit innerhalb von 40 Minuten werde erreicht. Geburtshilfe sei ein besonders personalintensiver Bereich mit hohen Vorhaltekosten, gibt die Krankenhausgesellschaft Sachsen (KGS) zu bedenken. Sachsen Bürgermeisterwahl in Sachsen: In dieser Stadt gewinnen die "Freien Sachsen" Dennoch dürfe die Gesundheitsversorgung nicht von Rendite-Erwartungen abhängen, sagte Susanne Schaper (48, Linke). Franziska Schubert (43, Grüne) forderte ein Moratorium gegen weitere Schließungen.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert (43) forderte ein Moratorium gegen die Schließung von Geburtskliniken. © Ralf Seegers

Rückt enger zusammen! Ein Kommentar von Thomas Staudt