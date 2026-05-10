Wieder mehr Kontrollen in sächsischen Pflegeheimen: Was am häufigsten beanstandet wird

Dresden - Der Kommunale Sozialverband hat 2025 mehr Heime kontrolliert als im Vorjahr. Das geht aus Zahlen hervor, die die Vorsitzende der Linksfraktion , Susanne Schaper (48), erfragt hatte.

Der Kommunale Sozialverband unterzieht Pflegeheime jährlich einem Qualitätscheck. Noch vor Jahren gab es deutlich mehr Kontrollen. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Demnach checkten die Kontrolleure 259 von 761 Einrichtungen, ein Anteil von 34 Prozent. Ein Jahr zuvor lag der Anteil bei 32 Prozent (246 von 767 Heimen).

In früheren Jahren war der Anteil aber deutlich höher, 2021 etwa lag er bei 40,3 Prozent.

Beanstandet wurden am häufigsten Mängel beim Gewaltschutzkonzept, solche im Umgang mit Arzneimitteln sowie bauliche Mängel.

In drei Fällen wurden Aufnahmestopps verhängt.