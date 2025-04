Sorbische Oster-Tradition: So werden die Eier wunderschön

Bautzen - Eier bemalen kann jeder - das traditionelle Verzieren beherrschen indes nur wenige. Aber ist das wirklich so schwer? TAG24-Reporterin Jacqueline Grünberger (28) machte den Test, fuhr dafür in die Osterstadt schlechthin: Bautzen. Denn viele der österlichen Traditionen sind Teil sorbischer Bräuche - und in der Oberlausitz leben rund 40.000 Sorben.