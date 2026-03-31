Sorge um Industriejobs in Sachsen: Arbeitsmarkt bleibt angespannt

In Sachsen gibt es weniger Arbeitslose, doch laut Arbeitsagentur bleibt die Unsicherheit für viele Unternehmen groß.

Von Andreas Hummel Chemnitz - Die Arbeitslosigkeit in Sachsen ist leicht zurückgegangen. Im März waren rund 155.800 Menschen ohne Job. Das waren knapp 1800 weniger als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit informierte.

Der Arbeitsmarkt in Sachsen bleibt angespannt. Die Zahl der Arbeitslosen sank nur minimal. © Soeren Stache/dpa Das sei vor allem auf Maßnahmen der Arbeitsagenturen und Jobcenter zurückzuführen, die verstärkt mit Arbeitsgelegenheiten und Qualifizierungen eingreifen. Die klassische Frühjahrsbelebung sei bisher ausgeblieben, erklärte der Chef der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen. "Die wirtschaftlichen Unsicherheiten prägen nach wie vor den Arbeitsmarkt - was der aktuelle Nahostkrieg für mittelfristige Folgen hat, ist noch gar nicht abzusehen." Sachsen Kampf gegen "Sondervermögen": Sächsischer FDP-Politiker will Mega-Schulden rückgängig machen Die Arbeitslosenquote sank leicht von 7,3 im Februar auf nun 7,2 Prozent.

Gewerkschaftsbund in Sorge: "Industrie ist das Rückgrat der Wirtschaft in Sachsen"

DGB-Landesvize Ralf Hron sorgt sich um Industriearbeitsplätze. © Uwe Meinhold Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Sachsen fordert Entlastungen für Beschäftigte und Unternehmen. Vor allem die Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe alarmiere. "Die Industrie ist das Rückgrat der Wirtschaft in Sachsen. Sie muss jetzt durch gezielte Maßnahmen wie die Entlastung bei den Energiepreisen gestärkt werden", mahnte Landesvize Ralf Hron. Dass die Arbeitslosigkeit nicht noch gravierender ausfällt, liegt den Angaben zufolge auch an der Altersstruktur hierzulande. "Die Boomer gehen in Rente, jeden Monat mehr, und es rücken zu wenig junge Menschen nach", erläuterte Hansen. Sachsen Sachsen fehlen Schulsozialarbeiter: Gewerkschaft fordert kostspieligen Ausbau bis 2032 Das entlaste den Arbeitsmarkt in der momentan schwierigen Situation und sorge zugleich dafür, dass weiterhin Fachkräfte gesucht würden. So wurden im März rund 7100 freie Stellen neu gemeldet. Insgesamt lägen den Arbeitsagenturen und Jobcentern damit gut 31.200 Stellenangebote vor.

Dein tägliches News-Update Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden

Nach Ostern Belebung am Arbeitsmarkt erwartet